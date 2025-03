2 macchine per cucire ricercate in tutto il mondo: guadagni facile rivendendole

Oggi ti racconterò di due modelli ambiti dai collezionisti e dagli appassionati, e ti svelerò come riconoscere una macchina di valore.

Ah, le macchine per cucire! Chi avrebbe mai detto che questi affascinanti strumenti potessero trasformarsi in veri e propri tesori nascosti? Se sei alla ricerca di un guadagno facile rivendendo macchine per cucire ricercate in tutto il globo, sei nel posto giusto.

Mi sono appassionata a questo mondo grazie al mio amico Giulio, che ha ritrovato una macchina per cucire di valore nella soffitta dei nonni. Stava svuotando la loro vecchia casa assieme alla sua famiglia e… beh, si è accorto di questo tesoro nascosto! In realtà, non capì subito il valore della macchina per cucire. Inizialmente pensava di buttarla ma, quando mi informò del ritrovamento, gli dissi: “pensaci un attimo. E se poi vale qualcosa?”. Avevo ragione. Oggi voglio condividere con te le mie conoscenze in merito alle macchine per cucire di maggiore valore. Te ne illustrerò ben due modelli diversi, entrambi ambitissimi dai collezionisti.

Le 2 macchine per cucire che valgono oro

Immagina di trovarti in un mercatino dell’antiquariato (o nella soffitta dei tuoi nonni, come è successo a Giulio) e di scorgere una piccola macchina per cucire nera con dettagli dorati. Potresti aver appena trovato una Singer 221 “Featherweight“. Prodotta tra gli anni ’30 e ’60, è celebre per la sua portabilità e le eccellenti prestazioni. Le versioni degli anni ’30, in condizioni perfette e con custodia originale, possono raggiungere quotazioni fino a 1.500 euro.

Attenzione a non confondere la “Featherweight” con il modello di cui ti sto per parlare. La Singer 222K “Free Arm” vale ancora di più poiché ne è una versione speciale. La sua caratteristica? Il vantaggio del braccio libero, ideale per cucire piccoli oggetti come polsini e colletti. Essendo più rara, è molto ricercata dai collezionisti e può valere intorno ai 3.000 euro.

Come riconoscere una macchina per cucire di valore

Ora, sono certa che tu ti stia chiedendo: “Ma come faccio a capire se ho tra le mani una macchina per cucire di valore?”. Come sempre, io ti consiglio sempre di rivolgerti ad un esperto… ma puoi farti da solo una prima idea, onde evitare di perdere tempo in partenza! Per prima cosa, controlla l’anno di produzione. Le macchine più antiche hanno numeri di serie composti solo da cifre, mentre quelle più recenti iniziano ad avere lettere davanti ai numeri.

Poi c’è la questione delle condizioni. È ovvio: se la macchina è in buono stato, con tutte le sue parti originali e funzionante, varrà di più rispetto a una mezza rotta. Ad esempio, una Singer 99 del 1924, ancora funzionante e completa di tutto, potrebbe valere attorno ai 100 dollari. Se invece è ridotta male, scende di prezzo.

Attenzione anche agli accessori originali: se la macchina viene venduta con la sua custodia originale, il manuale e magari qualche accessorio dell’epoca, il prezzo sale ancora di più. Tieni conto del fatto che molti (e ribadisco MOLTI) collezionisti potrebbero non voler acquistare la tua macchina per cucire se è sprovvista di confezione.