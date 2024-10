20 anni di Roby Tour: a Formia la grande festa

Questa mattina, il centro commerciale Itaca di Formia ha ospitato una festa memorabile per celebrare il ventesimo anniversario del Roby Tour, un evento che continua a richiamare appassionati di moto da tutta Italia. Con un’atmosfera vivace e carica di emozione, i partecipanti si sono riuniti per una giornata dedicata alla passione per le moto, culminata in un tour verso il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Tantissimi bikers oggi si sono riunite in un clima di festa, tra musica e rombi di motori. La gioia era palpabile tra i motociclisti, che hanno condiviso storie e esperienze, rafforzando un legame che trascende la semplice passione per le moto. Giuseppe Tartaglia, noto come “Roby” e fondatore del tour, ha espresso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto, festeggiando insieme ai partecipanti più fedeli e accogliendo calorosamente i nuovi arrivati.

Dopo i festeggiamenti, il gruppo di motociclisti ha preso il via per un’avventura tra le meraviglie naturali del Parco Nazionale d’Abruzzo, con il sole a fare da cornice a questa giornata di festa. Il Roby Tour, dopo il tour in Turchia di settembre, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motociclismo, unendo tradizione e nuova energia.

Questa edizione del Roby Tour non è solo una celebrazione di un anniversario, ma anche un riconoscimento dell’importanza di comunità unite dalla stessa passione. Con la promessa di ulteriori eventi nel futuro, il Roby Tour continua a rappresentare un simbolo di avventura e amicizia nel mondo delle moto.