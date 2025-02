3 francobolli italiani che valgono oro: li cercano i collezionisti di tutto il mondo

Sai che esistono dei francobolli italiani che valgono tantissimo agli occhi dei collezionisti? A breve ti svelerò quali sono e a quanto ammonta il valore di ciascuno di loro nel mercato odierno.

Quando sentivo parlare di collezionismo, erroneamente pensavo solo al mondo della numismatica. Le monete mi hanno sempre affascinata in quanto parte del patrimonio culturale di ciascuna nazione e soprattutto per la loro capacità di raccontare storie.

Poi, per lo stesso motivo, ho cominciato ad interessarmi ai francobolli. Ho scoperto che esistono persone disposte a fare carte false per entrare in possesso di alcuni di questi. D’altronde, ora che le lettere scritte a mano sono una rarità, non sorprende che il valore di alcuni francobolli sia cresciuto ancora di più con il passare del tempo. Sono vestigia di un’epoca lontana più e testimoni, in taluni casi, di eventi storici memorabili.

I francobolli più ricercati dai collezionisti: sono tutti italiani e hanno un valore elevatissimo

Il primo francobollo di cui ti racconterò nasce per commemorare un evento. Precisamente il viaggio del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in Sud America. Infatti, il suo nome è “Gronchi Rosa” e richiama sia il cognome del presidente che il colore del francobollo. Perché questo francobollo è così raro? La risposta è semplice: aveva un errore di stampa e pertanto fu immediatamente ritirato.

La maggior parte delle buste già spedite furono intercettate e il “Gronchi Rosa” fu coperto dal cosiddetto “Gronchi Grigio”. Le poche buste arrivate a destinazione senza essere intercettate hanno ad oggi un valore di circa 30.000 euro sul mercato.

Un altro francobollo ricercatissimo, nonché uno dei più rari di tutti, è l’80 centesimi emesso dal Governo Provvisorio di Parma nel lontano 1860. Ne esistono pochissimi esemplari: si dice che siano appena cinque o, secondo alcuni, sette, includendo anche quello su lettera. Non stupisce, insomma, che il suo valore ammonti a circa 300.000 euro, una cifra decisamente folle.

Tra quelli più ricercati c’è persino un francobollo del 1858

Emesso nel 1858 dal Regno delle Due Sicilie, il francobollo Trinacria (lo stemma della Sicilia) noto per la sua rarità. Il suo valore attuale è stimato intorno ai 350.000 euro, molto più elevato degli altri pezzi che abbiamo citato. Insomma, i tre francobolli che abbiamo citato sono praticamente introvabili, ma una cosa è certa: ognuno di loro racconta una storia, tra errori di stampa, ritiri improvvisi ed eventi storici come la formazione di governi provvisori o viaggi diplomatici.