3 tagli di capelli per sentire meno caldo in estate: non serve per forza il caschetto, prova queste alternative

Non ti piace il caschetto ma non riesci a sopportare il caldo estivo? Niente paura, non c’è davvero bisogno di accorciare così tanto i capelli. Ci sono delle alternative che puoi sperimentare e che ti saranno di grande aiuto per sentire meno caldo.

Con l’arrivo dell’estate, le temperature salgono e i capelli lunghi iniziano a diventare un peso (letteralmente). Dunque, è naturale pensare di tagliarli. Il caschetto è da sempre un classico intramontabile per affrontare il caldo, ma non è l’unica opzione.

Anzi, ne esistono tante altre che faranno sì che tu possa mantenere i capelli lunghi ma non sentire più caldo. Sei pronta a scoprire di quali si tratta? Ti assicuro che, una volta che li sperimenterai, non vorrai più tornare indietro.

Basta caldo estivo grazie a 3 tagli di capelli che ti saranno di grande aiuto

Il pixie cut lungo è la versione più versatile del taglio corto: non è rasato né troppo audace, ma mantiene comunque la testa leggera e ariosa. Questo taglio valorizza il viso e il collo, è facilissimo da gestire anche al mare e dona un tocco contemporaneo e raffinato a ogni outfit.

Non confonderlo con il “solito” pixie cut, che è un taglio noto per essere corto. Questa variante ti permetterà di non sentire caldo pur senza rinunciare alla tua bellissima chioma lunga, anche se dovrai comunque dare una spuntatina.

Il secondo taglio è lo shag medio con frangia leggera, capace di conferire volume e movimento. Lo shag è un taglio scalato, dinamico e leggero che sta vivendo una vera e propria rinascita. La versione media (alle spalle o poco sopra) è perfetta per l’estate: alleggerisce la chioma, crea movimento naturale e si presta a look spettinati, perfetti per le giornate più calde. Assicurati che il parrucchiere ti faccia una frangia sfilata e, soprattutto, leggera.

Infine, ti propongo un taglio che era molto di tendenza negli anni scorsi e che anzi, direi che ha letteralmente spopolato e che questa estate farà il suo grande ritorno tra le tendenze. Il bixie è la fusione tra bob e pixie, due dei tagli più amati di sempre. Il risultato? Un taglio cortissimo dietro e leggermente più lungo davanti, con ciocche morbide che incorniciano il viso. Questa soluzione offre il meglio dei due mondi: la leggerezza del pixie e la versatilità del bob. Quindi, perché non provarlo?