37enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali

Nella serata di ieri, in scauri di minturno (lt), i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di formia, hanno tratto in arresto un 37 enne libico per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

in particolare il predetto usava violenza nei confronti dei militari operanti, intervenuti unitamente alla polizia locale, a causa del comportamento anomalo tenuto dallo stessoall’esterno di un esercizio commerciale della zona.

Uno dei militari riportava nell’accaduto lesioni giudicate guaribili in giorni 20 s.c. in conseguenza dell’aggressione patita.

Nei riguardi dell’arrestato verrà richiesto, per il tramite del commissariato di p.s. di formia, il foglio di via obbligatorio dal medesimo comune per anni 3.

L’autore del delitto è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.