4 febbraio, Giornata mondiale contro il cancro

Si celebra oggi, 4 febbraio, come ogni anno, la Giornata mondiale contro il cancro, un evento globale che unisce la popolazione di tutto il mondo nella lotta contro una delle malattie che affliggono l’umanità.

Istituita il 4 febbraio 2000, la giornata ha lo scopo di evitare milioni di morti ogni anno attraverso la sensibilizzazione della popolazione, del personale medico-sanitario, dei media e delle istituzioni.

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ogni anno nel mondo si verificano 14 milioni di nuovi casi e circa 8,2 milioni di persone muoiono di cancro.

Sempre secondo l’OMS circa il 30% dei decessi provocati dai tumori potrebbe essere evitato incentivando la prevenzione, a partire dalla conduzione di stili di vita sani e dall’adesione ai programmi di screening. È comunque un diritto di tutti i cittadini, in caso di malattia, di ricevere il miglior sostegno possibile anche attraverso misure e strumenti che garantiscano l’accessibilità ai farmaci innovativi.

Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria determinata della pandemia Covid-19, sono diminuite sensibilmente le visite di prevenzione e di conseguenza le diagnosi precoci, i trattamenti e lo stesso follow-up, compromettendo severamente la prognosi e le cure.

In prima linea la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che quest’anno celebrerà i suoi cento anni di lotta al cancro. In questi anni la LILT ha avuto come obiettivo la cura dei malati di cancro, il sostegno e la guida alle loro famiglie e la promozione di campagne per la divulgazione dei corretti stili di vita per la prevenzione del cancro.

“Nella città di Gaeta l’Amministrazione Mitrano ha allestito un ambulatorio LILT in Via Firenze dove, grazie ad un’equipe guidata dal prof. Fabio Ricci, Direttore Clinico della Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, vengono effettuate visite ai cittadini, grazie anche all’impegno di numerosi volontari. A tutti loro va il mio caloroso ringraziamento per l’impegno che profondono in questa missione”. Così l’Assessore alla Sanità, Teodolinda Morini.