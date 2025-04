4 macchine per cucire rare che tutti vogliono e valgono oro: ecco quali sono e non sono le solite Singer

Sei un appassionato di collezionismo o sei alla ricerca di guadagno “facile”? A breve ti rivelerò 4 macchine per cucire rare che valgono oro e che non sono le solite Singer. Ti dirò a quanto ammonta il valore di ciascuna.

Quando si parla di macchine per cucire si nominano quasi sempre le Singer e in molti sono convinti che unici modelli d’epoca di valore siano solo quelli appartenenti al noto marchio, che ha praticamente fatto la storia di questi oggetti.

La verità però è un’altra. Esistono altre macchine per cucire vintage di grande valore. A breve te ne svelerò alcune e ti dirò a quanto ammonta il loro prezzo sul mercato del collezionismo. Sei pronto a immergerti in questo mondo così affascinante?

Non le solite Singer: ecco 4 macchine per cucire che valgono oro

La prima di cui ti scriverò è la Necchi Supernova (anni ’50) robusta e precisa, adatta sia a tessuti leggeri che pesanti. Il suo design elegante e la struttura solida la rendono un pezzo molto ricercato.

Un esemplare in ottime condizioni può arrivare a costare finanche 1.500 euro. Ricorda che di solito i collezionisti sono alla ricerca di modelli praticamente intonsi e sono disposti a pagare solo quelli al massimo prezzo possibile.

La Pfaff 130, prodotta in Germania dagli anni ’30, è una macchina completamente metallica, nota per la sua durabilità. Anche questo pezzo d’epoca ha un notevole valore sul mercato del collezionismo, un valore che è andato cresciuto nel tempo. A quanto ammonta? Tra i 500 e i 1.000 euro, una cifra notevole se si considera che risale a quasi 100 anni fa.

Un altro modello interessante è la Bernina 730 Record (anni ’60), famosa per la precisione e affidabilità. Il suo valore può raggiungere finanche i 1.200 euro circa.

Infine, la Elna Supermatic, prodotta negli anni ’50, è stata una delle prime macchine portatili con motore incorporato. Anche questo modello ha acquisito un notevole valore con il tempo: va dai 600 ai 1.000 euro a seconda delle condizioni di conservazione.

Insomma, come hai visto ci sono davvero tanti modelli (e potrei nominartene molti altri) di valore oltre alle solite Singer. Se ne possiedi uno sei davvero fortunato e potresti facilmente trovare persone disposte a comprarne. Dove? Beh, esistono numerosi portali online specializzati in rivendita di oggetti da collezione, come vecchie macchine da scrivere o vecchie macchine per cucire. Prima di provare a rivendere la tua vecchia macchina da cucire, ti consiglio di farla valutare da un esperto per non incappare in brutte sorprese.