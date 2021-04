46enne tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

In data odierna, in Sabaudia, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto un 46enne, che destava sospetto essendo stato notato dai militari entrare ed uscire dalla sua abitazione con una certa assiduità. I militari effettuavano perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo nr. cinque involucri contenenti grammi 16,00 di sostanza stupefacente tipo cocaina nonché sostanza da taglio, la somma contante di euro 350,00, materiale atto al confezionamento ed alla pesatura di precisione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dall’A.G., è stato condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domani 24 aprile 2021.