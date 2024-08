Il 26 agosto 2024, in Terracina, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli del Nucleo carabinieri Forestale di Terracina ed a personale del Servizio Veterinario dell’ASL di Latina, hanno denunciato all’A.G. un 47enne del posto, il quale in un fondo di proprietà, custodiva 9 asini, 2 capre ed un suino in ambienti non adeguati ed in pessime condizioni igienico sanitarie.