5 punti “instagrammabili” nel Golfo di Gaeta

Il Golfo di Gaeta è un vero e proprio paradiso per gli amanti della fotografia, con scenari che incantano e lasciano senza fiato. Ecco alcuni dei luoghi più “instagrammabili” e quindi imperdibili per catturare scatti indimenticabili.

1. Belvedere del Santuario della S.S. Trinità (Gaeta)

Uno dei punti più gettonati è il belvedere antistante il Santuario della S.S. Trinità. Questo panorama offre una vista mozzafiato sulla spiaggia di Serapo e sulla città di Gaeta. Raggiungibile sia in auto che a piedi, seguendo le indicazioni per il Santuario, il breve percorso in salita vale sicuramente lo sforzo, soprattutto al tramonto, quando il cielo si tinge di colori spettacolari.

2. Tempio di San Francesco (Gaeta)

Nel cuore della parte medievale di Gaeta, il Tempio di San Francesco si erge maestoso, dominando il paesaggio circostante. Da qui, si può ammirare una vista incantevole sul mare e su Gaeta Vecchia. Sebbene il percorso in salita non sia semplicissimo a piedi, è possibile raggiungere il Santuario comodamente in macchina e trovare parcheggio nelle vicinanze.

3. Big Bench (Sperlonga)

Nei pressi di Sperlonga, sulla collina che sovrasta l’area archeologica della Villa di Tiberio, si trova la Big Bench, un’installazione a forma di panchina gigante, inaugurata 2 anni fa. Questo punto panoramico è facilmente accessibile dall’imbocco della Via Flacca. Qui, dopo aver varcato il cancello del parco e dopo una breve escursione nei sentieri di Ulisse, sarà possibile immortalare dall’alto il Golfo di Gaeta e il Circeo in tutto il loro splendore.

4. Terrazza del Municipio (Sperlonga)

Un altro meraviglioso punto panoramico si trova nella parte alta della città di Sperlonga, di fronte al municipio. Questa terrazza offre una vista straordinaria sulla città e sul mare, rendendola un luogo ideale per scorgere tramonti dai colori indimenticabili. È il posto perfetto per catturare immagini che resteranno nel cuore.

5. Monte Redentore (Formia)

Foto: Andrea Valente

Infine, non si può perdere il panorama dal Monte Redentore a Formia. Da questa vetta, la vista abbraccia l’intero Golfo di Gaeta, con Ponze Ventotene in lontananza. La strada per la cima offre già scorci mozzafiato, ma è una volta raggiunga la sommità che si può davvero godere di un panorama che rimarrà impresso nella memoria.

Questi cinque luoghi sono solo alcune delle meraviglie che il Golfo di Gaeta ha da offrire. Che si tratti di tramonti, panorami marini o scorci storici, ogni angolo è una fonte di ispirazione per fotografie da condividere e ricordare.