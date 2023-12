Ha avuto luogo oggi presso il Monumento ai Caduti della città di Aprilia – alla presenza del Sindaco, dott. Lanfranco Principi, del Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Lax e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza pontina, Col. t. ST Giovanni Marchetti – la cerimonia commemorativa del 50° anniversario della scomparsa del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’oro al Valor Militare.

Era lunedì 17 dicembre del 1973, quando presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino un commando armato di terroristi palestinesi, dopo aver lanciato due bombe in un aereo della “Pan Am” uccidendo 30 passeggeri, prese degli ostaggi e si impadronì di un aereo Lufthansa, pronto al decollo. Il finanziere Zara, che era in servizio doganale, non curante del pericolo, cercò da solo di fermarli sulla pista prima che salissero sull’aereo ma, sorpreso alle spalle da uno dei terroristi, venne ucciso, a soli vent’anni, dopo un tentativo di reazione con una raffica di mitra.

L’eroico gesto del Fin. Zara ha fatto sì che lo stesso venisse decorato con la più alta onorificenza al Valor Militare, la Medaglia d’Oro. A lui, inoltre, sono intitolate la caserma sede del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza a Campobasso, una via all’interno dell’aeroporto di Fiumicino e una classe di motovedette della Guardia di Finanza.

Antonio Zara rimane e rimarrà sempre, nella memoria, un Eroe, un Esempio di altissimi Valori morali e di Senso del Dovere, a cui non si è sottratto pur consapevole del sacrificio cui andava incontro, del quale non potevano lasciargli il minimo dubbio la spietata risolutezza dell’aggressione e la feroce determinazione dei terroristi.

In occasione del 50° anniversario dell’eroico gesto, la Guardia di Finanza ha inteso ricordare l’evento, oltre che con specifici momenti di commemorazione come quello odierno di Aprilia, con l’organizzazione di una staffetta podistica, formata da militari del Corpo, da San Felice del Molise (paese di origine del Finanziere) all’aeroporto di Fiumicino (dove, come detto, la sua vita ha trovato tragico epilogo).

Protagonisti principali della prova sono finanzieri di ogni ordine e grado in forza a Comandi e Reparti molisani e laziali del Corpo, i quali, partecipando attivamente con la loro corsa, vogliono contribuire a diffondere il significato e l’attualità dei Valori che portarono il giovane Antonio Zara ad indossare l’uniforme della Guardia di Finanza e ad onorarla fino all’estremo sacrificio.

La staffetta, che ripercorre idealmente la straordinaria esistenza del Finanziere Zara, attraversa città e siti in cui è presente un reparto della Guardia di finanza e, per la provincia di Latina, i comuni di Aprilia e Cisterna di Latina, oltre che un tratto ricadente nel comune di Cori, nelle giornate del 15 e 16 dicembre 2023.

I militari partecipanti porteranno simbolicamente come testimone delle fiamme gialle realizzate da un artista molisano, che verranno apposte sulla statua del Finanziere Zara presente nella caserma della Guardia di finanza di Fiumicino il giorno 17 dicembre, all’arrivo della staffetta.

L’estremo sacrificio della Medaglia d’Oro Finanziere Antonio Zara, assieme a quello di tutti i Caduti nell’adempimento del dovere, costituisce, per tutte le Fiamme Gialle, ma anche per i cittadini e per i Giovani, una fulgida testimonianza di dedizione, di fedeltà al giuramento prestato, di Virtù etiche messe incondizionatamente e senza riserve al servizio dello Stato, anteponendo il bene della collettività e il rispetto delle leggi umane e civili alla salvezza della propria persona.