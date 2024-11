6 tecniche (con frasi annesse) per sconfiggere l’imbarazzo in qualsiasi situazione

Come superare i momenti di disagio e di impaccio che si possono determinare in alcune situazioni. Più facile di quel che sembra.

Le situazioni nelle quali si possono determinare momenti di imbarazzo e disagio sono tante nella giornata, nel lavoro come nella vita sociale. Dimenticare il nome di una persona o ricevere una chiamata nel bel mezzo di una riunione di lavoro possono sono le classiche situazioni che creano impaccio, turbamento e un po’ di confusione.

Ma è possibile sostenere queste situazioni con poco, ci sono dei comportamenti che aiutano a superare la spiacevole sensazione di trovarsi al centro dell’attenzione per un comportamento inopportuno o fuori luogo. Bisogna sempre considerare che comportamenti o situazioni sconvenienti possono capitare a chiunque e sono comuni a tutte le persone.

Come vincere l’imbarazzo in certe circostanze

Come detto reagire al disagio con prontezza e spirito può aiutare moltissimo a superare timori e preoccupazioni eccessive. Una battuta pronta, un sorriso autoironico, una risata divertita aiutano a stemperare anche le situazioni più imbarazzanti. Reagire serenamente a una gaffe, propria e altrui, può essere anzi il segnale di una personalità sicura e matura che sa accettare anche gli errori, senza preoccuparsi troppo dei giudizi superficiali.

Proponiamo qui una serie di frasi o comportamenti che sciolgono qualsiasi momento di impaccio, alleggerendo l’atmosfera e aiutando a riprendere il controllo della situazione. Innanzi tutto si deve riconoscere l’imbarazzo e la vergogna per qualcosa di inopportuno, per esempio “Ops, direi che abbiamo rotto il ghiaccio”, è un modo perfetto per ammettere un errore.

Importante è minimizzare la situazione, riportando il tutto a dimensioni più controllabili. Dire “vabbè, non sarà la cosa più strana che vedremo oggi”, alleggerisce la tensione e rende le cose più semplici e gestibili. Ridere della situazione, aggiungendo qualcosa come “ora abbiamo qualcosa da raccontare”, la rende meno pesante e predispone a superala tranquillamente.

Cambiare argomento con leggerezza, distoglie l’attenzione dal fatto imbarazzante e consente di proseguire con le proprie attività, basta dire “momento imbarazzante superato, passiamo a cose più importanti”. Altra strategia vincente è empatizzare e normalizzare la situazione, proprio perché una gaffe o uno sbaglio succedono a tutti, dire “dai è umano, può capitare a tutti”, mette nelle condizioni si superare il disagio.

Infine avere un po’ di autoironia, dimostra sicurezza e consapevolezza di sé. Quindi non prendere troppo sul serio una cosa inopportuna, aiuta a vincere qualsiasi timore, dire “ecco perché non sono un professionista delle situazioni sociali”, predispone gli altri all’apertura e alla gentilezza.