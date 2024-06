A bordo di un’auto a noleggio non restituita, denunciato 32enne

I militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta (LT), hanno deferito in stato di libertà un uomo di 32 anni di origini albanesi, residente a Gaeta (LT), per essere stato sorpreso a bordo di autovettura che era stata presa a noleggio da un altro uomo di Maddaloni (CE) nel mese di gennaio 2024, che al termine del noleggio non l’aveva restituita, rendendosi inottemperante al contratto stipulato con la società proprietaria.

I militari, infatti, durante un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato e proceduto alla verifica di titoli abilitativi alla guida e carta di circolazione dell’auto in disamina, su cui già era stata operata denuncia di appropriazione indebita da parte del primo noleggiatore di Maddaloni. Appurati i fatti in parola si procedeva pertanto a denunciare anche il cittadino albanese, su cui sono in corso approfondimenti per capire se era già a conoscenza del fatto che l’auto che guidava era già oggetto di denuncia o meno, poiché in quel caso potrebbe cambiare il titolo del reato e passare da appropriazione indebita e vera e propria denuncia per ricettazione.