A Man on the Inside 2 si farà? Come stanno le cose su una nuova stagione della serie

Tutti coloro che stanno amando la serie tv di Netflix A Man on The Inside si aspettano ora la seconda stagione: ecco quando si farà.

Nel panorama delle serie TV comedy la nuova opera di Michael Schur, colui che in passato ha dato forma anche a The Good Place e Parks and Recreation, è già un cult. La serie intitolata A Man on the Inside, trasmessa su Netflix dal 21 novembre 2024, ha ricevuto tantissime recensioni positive. Merito del protagonista interpretato con grande maestria da Ted Danson: Charles è un personaggio che resta nel cuore. Ma tutta la serie ha valore: ha stupito per la sua originalità, per la capacità di tenere insieme comicità e drammaticità e per la sua affascinante ambientazione.

E non era scontato che il pubblico potesse affezionarsi alla figura di un professore in pensione e a uno scenario di fatto ridotto all’universo particolare di una casa di riposo. A Man in the Inside racconta appunto di Charles, un uomo che con la vecchiaia e soprattutto dopo la morte della moglie sembra già essersi arreso a un’esistenza triste, senza sorprese. Ma tutto cambia quando risponde a un annuncio di un’investigatrice privata, Julie: Charles riesce a farsi assumere come agente sotto copertura, per indagare in una casa di riposo di San Francisco.

Per questo la serie si tinge subito di giallo: il protagonista deve scoprire chi ha rubato un prezioso gioiello di famiglia. Ma durante la sua missione, Charles rifiorisce come essere umano: si lega a personaggi straordinari e torna a sorridere e a essere entusiasta della vita.

La prima stagione della serie, composta da otto episodi di circa trenta minuti ciascuno, sarà seguita da una seconda stagione? Che cosa ha comunicato Netflix al proposito? Rivedremo Charles? La sceneggiatura sembra poter offrire tale possibilità. Ormai il vecchio professore si è trasformato in un vero e proprio detective e dunque potrebbe essere coinvolto in altre indagini…

Notizie sulla seconda stagione della serie Netflix A Man on the Inside

Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo al progetto di registrare e rendere disponibile la seconda stagione di A Man on The Inside. Ma la serie è stata così ben accolta dalla critica e dal pubblico che sembra quasi scontata una conferma: Netflix dovrebbe decidere di rinnovarla. Tuttavia, è forse ancora troppo presto per avere una risposta definitiva. Intanto il pubblico può godersi la prima serie.

Poi, per i nuovi episodi, bisognerà aspettare. Fino a quando? Difficile dirlo… potrebbero uscire nel corso del 2025 o nel 2026. Senza un annuncio ufficiale da parte di Netflix o degli attori coinvolti è impossibile sbilanciarsi. Di certo sia il creatore Mike Schur e che la star Ted Danson ripongono grandi speranze nel futuro della loro commedia dedicata al tema della vecchiaia. Quindi, entrambi dovrebbero spingere per una seconda stagione.

Sappiamo ormai come ragiona Netflix. Prima di decidere cosa fare aspetterà almeno un mesetto, per poter valutare meglio i dati. Tutto quindi dipenderà dalle visualizzazioni collezionate dalla serie. Se ci sarà la seconda stagione, di sicuro il pubblico dovrebbe rivedere alcuni personaggi chiave. A partire da Ted Danson, naturalmente. Ma dovrebbero tornare anche Lilah Richcreek Estrada (Julie), Mary Elizabeth Ellis (Emily, la figlia di di Ted) ed Eugene Cordero (Joel).