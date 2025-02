A Priverno arriva la ‘Sagra Falia e Broccoletti’, un viaggio attraverso il gusto e la tradizione: la data ufficiale dell’evento

La ‘Sagra Falia e Broccoletti’ è in arrivo a Priverno, in provincia di Latina: si tratta di un evento gastronomico imperdibile, all’insegna della tradizione.

Il nostro Paese è certamente noto per le sue specialità enogastronomiche, conosciute in tutto il mondo. Non c’è dunque da stupirsi se durante l’anno, in tutto il territorio nazionale, si svolgano manifestazioni e rassegne dedicate proprio al cibo.

A tal proposito, il gusto e la tradizione tornano a farla da padrona nel Lazio, in particolare in provincia di Latina, a Priverno. Qui tra poco più di un mese si terrà infatti la famosa ‘Sagra Falia e Broccoletti’.

Un evento gastronomico legato alla tradizione locale, che celebra una delle specialità culinarie più amate del territorio. Scopriamo nel dettaglio quando si svolgerà la sagra e dove.

A Priverno torna la ‘Sagra Falia e Broccoletti’, un viaggio attraverso il gusto e la tradizione

La ‘Sagra Falia e Broccoletti’ è un evento imperdibile che celebra le eccellenze gastronomiche del territorio di Priverno, in provincia di Latina. Si tratta ormai di un appuntamento che si rinnova di anno in anno ed è anche l’occasione buona per riscoprire le radici della nostra tradizione gastronomica.

Ovviamente la protagonista indiscussa della manifestazione sarà la Falia, un pane caratteristico della cucina locale, accompagnato in genere dai broccoletti, simbolo della genuinità e della semplicità che contraddistinguono i sapori di questa terra. La sagra della Falia, però, non è solo un evento legato al cibo, ma è anche un momento di convivialità che coinvolge tutti gli abitanti della cittadina, oltre che i visitatori.

Insomma, chi vuole trascorrere una giornata all’insegna della tradizione, del buon cibo, della condivisione e della riscoperta della cultura locale non può assolutamente perdersi questo incredibile appuntamento, previsto per il prossimo 30 marzo, in Piazza del Comune e Piazza Trieste, dove non mancheranno stand, musica e profumi irresistibili. La conferenza stampa di presentazione si è invece svolta lo scorso 15 febbraio.

Cos’è la Falia di Priverno

La Falia di Priverno è un prodotto gastronomico tipico del territorio di Latina. Prima l’abbiamo definita come un particolare tipo di pane. In realtà, non è né un pane né una pizza, ma un delizioso involucro di pasta lievitata che può contenere praticamente di tutto.

L’origine del nome è alquanto particolare. SI dice infatti che originariamente questo pane/pizza venisse fatto a Priverno da una fornaia di nome Lia e, vista la sua particolare forma, la gente si chiedeva chi fosse l’inventore di quel prodotto e coloro che ne erano a conoscenza rispondevano: “La fa Lia”. Da lì il nome Falia.

Al di là della leggenda, la Falia è stata per molto tempo dimenticata, ma grazie ai social network è tornata di recente alla ribalta non solo nel Lazio, ma anche nel resto d’Italia e la Sagra ha proprio come obiettivo quello di far riscoprire a tutti questo prodotto tradizionale super gustoso.