Abbiamo chiesto a ChatGPT qual è la sua canzone di Natale preferita: risposta a sorpresa

Tutti hanno una canzone di Natale preferita, anche l’intelligenza artificiale: ecco che cosa piace a ChatGPT.

Abbiamo giocato a chiedere a ChatGPT quale fosse il suo brano preferito di Natale. La scelta è particolarmente ampia: dai classici canti risalenti all’Ottocento ai brani pop prodotti dagli anni ’60 a oggi. E ogni anno ne arrivano delle nuove… Insomma, sceglie una canzone preferita fra le tantissime musiche create per celebrare il Natale potrebbe mettere in imbarazzo chiunque, persino l’intelligenza artificiale!

La domanda cela poi un sottotesto insidioso: l’AI ha delle preferenze personali? Può esprimere un proprio gusto? La domanda posta a ChatGPT risponde anche a questo dubbio.

Tornando alle canzoni di Natale, la scelta dovrebbe aiutare gli indecisi a scegliere quale musica far risuonare in casa nel giorno di Festa. Meglio una canzone vecchia, di quelle che hanno resistito alla prova del tempo e continuano a essere amate e ascoltate durante il periodo natalizio, o qualcosa di più moderno?

La canzone di Natale preferita da ChatGPT

I classici non hanno perso affatto smalto, a partire da Silent Night, ovvero la traduzione inglese di Stille Nacht, Heilige Nacht, musica composta all’inizio dell’Ottocento da Franz Xaver Gruber. Oppure Jingle Bells, scritta nel 1857 da James Lord Pierpont. E c’è spazio anche per l’Italia… Il brano noto nel mondo come From Starry Skies Thou Comest e conosciuto nel nostro Paese come Tu scendi dalle stelle, deriva da un testo scritto a metà Settecento da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Il pezzo, però, fu originariamente composto in lingua napoletana con il titolo Quanno Nascette Ninno.

Le canzoni in lingua inglese oggi sono dominanti, anche grazie al cinema, che ha reso noti brani come White Christmas (scritta nel 1942 e poi resa celebre dall’interpretazione di Bing Crosby), Rudolph the Red-Nosed Reindeer e Santa Claus Is Coming to Town. Poi, con l’avvento della musica commerciale, anche i grandi della musica pop e rock hanno dato il loro contributo. Brani natalizi sono stati scritti da Elvis Presley, Frank Sinatra, John Lennon, Ella Fitzgerald, i Queen, i Wham!, Cher, Britney Spears… fino ad arrivare a Kanye West e Snoop Dog!

E anche per ChatGPT è difficile scegliere un brano in particolare. Alla domanda: “Qual è la tua canzone di Natale preferita in assoluto?“, l’intelligenza artificiale ha risposto: “Non ho una canzone di Natale preferita, ma adoro aiutarti a trovare le tue!” Dopodiché ha allegato una lista. Cinque brani. A dire il vero un po’ scontati. Eccoli…

All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, Jingle Bell Rock di Bobby Helms, Silent Night (tradizionale), Feliz Navidad di José Feliciano e Last Christmas degli Wham! L’AI si basa ovviamente sulle ricerche degli utenti su internet. E queste, a suo giudizio, sono le canzoni più meritevoli di essere menzionato e forse ascoltate a Natale.