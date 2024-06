Abbonamento parcheggi a Gaeta, da lunedì 24 si può fare anche online

A partire da lunedì 24 giugno sarà possibile effettuare l’abbonamento per i parcheggi strisce blu anche online. Fino ad oggi il sistema prevedeva la possibilità di regolarizzare il pagamento dell’abbonamento ma con l’obbligo del ritiro materiale del contrassegno presso la sede della Blu Gaeta, così costringendo il cittadino a recarsi comunque fisicamente presso la sede della Cooperativa. Dal primo giorno della prossima settimana invece l’utente potrà richiedere e pagare l’abbonamento sul portale della Blu Gaeta e poi ricevere direttamente sulla propria mail il contrassegno, che potrà comodamente stampare da casa. L’unico obbligo per il cittadino sarà quello di stampare ed esporre il contrassegno in modo ben visibile nella parte anteriore o sul vetro parabrezza del veicolo, poiché la mancata esposizione comporterà l’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

“E’ una soluzione che si può sperimentare in ragione della possibilità immediata di verificare la validità dell’abbonamento attraverso il controllo con i tablet in dotazione ai dipendenti della Blu Gaeta. – spiega l’assessore alla Polizia Locale Stefano Martone – Sono sicuro che il risultato immediato sarà quello di, se non annullare, almeno ridurre enormemente le lunghe file che spesso possiamo vedere all’esterno della sede della Blu Gaeta. L’intenzione è quella di offrire una soluzione alternativa all’obbligo di recarsi fisicamente presso la sede della Blu Gaeta per regolarizzare l’abbonamento, decisamente più comoda per il cittadino ed al contempo alleggerire il lavoro di front office dei dipendenti della cooperativa”.