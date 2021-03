Accordo di collaborazione tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Sanità e l’Associazione Emergenza e Soccorso ODV

Siglato a Roma tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri –Direzione di Sanità e l’Associazione Emergenza e Soccorso, accordo proteso all’effettuazione di attività formative di reciproca utilità con l’avvio di una collaborazione sistematica tra leparti atta alla formazione sanitaria e non , focalizzandone i punti di interesse comune in relazione alle svariate figure professionali convergenti. Emergenza e Soccorso da sempre distintasi sul territorio per formazione e attività di interesse collettivo è entusiastae fieradi questo ennesimo obiettivo raggiunto,ed è pronta a perseguire questo percorso di formazione continua, in misura maggiore in questo periodo di pandemia; come Presidente ringrazio il Direttore di Sanità dell’Arma dei Carabinieri perla disponibilità dimostrataci e per aver accolto e ricambiato l’intento di poter operare per il bene comune.