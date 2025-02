Ad Aprilia il Carnevale comincia il 27 febbraio: è partito il conto alla rovescia

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il Carnevale di Aprilia: qui si comincia il 27 di febbraio e si prosegue con la sfilata dei carri.

Anche ad Aprilia è praticamente tutto pronto per festeggiare il Carnevale. Qui le manifestazioni cominceranno il 27 di febbraio, vale a dire Giovedì Grasso, e si partirà con il corteo di maschere organizzato dalle scuole. Questa però non sarà l’unica iniziativa del Carnevale 2025 di Aprilia.

I carri, ad esempio, sfileranno per ben tre volte e le strade della città si riempiranno di musica, balli e tanto divertimento. I festeggiamenti si concluderanno martedì 4 marzo con il “gran finale”. La tradizionale sfilata con arrivo in Piazza Roma per la premiazione. Ecco il programma dettagliato dell’evento, con tutte le attività previste giorno per giorno.

Ad Aprilia il Carnevale comincia il 27 febbraio: il programma quotidiano degli eventi

È tutto pronto per il Carnevale 2025 di Aprilia che comincerà ufficialmente giovedì 27 febbraio con il corteo di maschere organizzato dalle scuole, come vuole la tradizione. I festeggiamenti proseguiranno sabato 1° marzo con la prima sfilata dei 4 carri allegorici che si sposteranno per le vie della città, contornati da gruppi in maschera. Anche questi gruppi saranno organizzati dalle scuole e da alcune associazioni del territorio.

Al termine della giornata, i carri resteranno parcheggiati in Piazza Roma e vi rimarranno anche per tutta la mattina del giorno seguente, domenica 2 marzo, per poter essere ammirati dai partecipanti al Carnevale. Nel pomeriggio, invece, si ripartirà con la tradizionale sfilata domenicale, che di solito è quella che attira a sé il maggior numero di avventori.

Al calar della sera i carri rimarranno fermi vicino ad un capannone al di là della Nettunense, nell’area dell’ex Italcaps, in attesa del “gran finale”. Sì, perché martedì 4 marzo il Carnevale si concluderà con l’ultima sfilata che è anche quella che riporta i carri in Piazza Roma per la premiazione. Anche quest’anno, quindi, il Carnevale di Aprilia si preannuncia ricco di eventi e di divertimento, nonostante le limitate risorse economiche messe a disposizione per l’organizzazione.

Come sempre al centro del Carnevale di Aprilia ci saranno i tradizionali carri allegorici. I temi scelti per il 2025 sono i seguenti: