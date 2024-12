Ad ogni macchia la sua soluzione: dopo le feste, la tovaglia tornerà come nuova

La tovaglia si è sporcata e non sai come fare? Ecco la soluzione corretta per ogni tipo di macchia. Non avrai più problemi! Facile, veloce ed economico.

Le feste sono dietro l’angolo e con loro anche pranzi e cene da condividere in famiglia o con gli amici. Può quindi capitare che la bellissima tovaglia bianca, o disegnata, si macchi con vino, caffè, sugo, olio, insomma qualsiasi cosa. Ecco che una volta che abbiamo sparecchiato iniziamo a pensare come risolvere la situazione.

Si perché le macchie non si tolgono allo stesso modo tutte. Quindi ecco che vi facciamo un piccolo riepilogo su come dire addio a quelle chiazze che restano a rovinare la nostra bella tovaglia, specialmente se bianca, tornerà pulitissima! Iniziamo subito e non perdiamo altro tempo.

Le macchie sulla tovaglia saranno un lontano ricordo

Mangiare in compagnia con il camino accesso, se siamo fortunati, o con una bella musica natalizia in sottofondo è assolutamente la scelta migliore che possiamo fare in questo periodo dell’anno. Le cene divertenti sono perfette anche per il nostro umore e soprattutto per il cuore.

Ci fanno sentire bene e amati ma c’è un piccolo problema dietro l’angolo. Ovvero come possiamo eliminare le macchie se la nostra bellissima tovaglia, dopo una cena, ne è piena. Molto dipende da che cosa ha creato questa macchia. Si perché ognuna ha un trattamento diverso da fare.

Partiamo dalle più semplici e comuni in questo momento, vino rosso, caffè sugo, olio e cioccolato. In questi casi la cosa migliore da fare è agire il prima possibile evitando che la macchia si fissi in profondità e diventi difficilissima, se non impossibile, da rimuovere. Il rimedio migliore è l’acqua fredda, non calda mi raccomando.

Se non vogliamo utilizzare la candeggina, perfetta solamente per le tovaglie bianche, oppure i vari sgrassatori chimici possiamo scegliere il sapone di Marsiglia che agisce alla perfezione su caffè, sugo e olio. Per quanto riguarda l’olio o unto in generale è consigliato intervenire con l’aceto di vino bianco.

L’aceto di mele, se non hai il sapone di Marsiglia, funziona benissimo sulle macchie di caffè. La nostra tovaglia ha della tracce di verdura? Passiamo mezza patata cruda sopra e poi mettiamo in ammollo con acqua e bicarbonato. Se invece abbiamo macchiato la tovaglia con la frutta lasciamo con latte e acqua per almeno 30 minuti.

Il vino rosso è una di quelle macchie antipatiche ma che possiamo eliminare in vario modo. Mettiamo, come prima cosa, del sale fino e lasciamolo assorbire, se invece è una macchia piccola mettiamo del vino bianco e strofiniamo, oppure del succo di limone. Il cioccolato é incriminato per la nostra macchia? Tamponiamo con un panno asciutto e del borotalco o della farina prima di procedere al lavaggio.

Come vedi non avrai alcun tipo di problema adesso che conosci tutti i modi semplici e veloci per dire addio alle macchie sulla nostra tovaglia bellissima che abbiamo messo in occasione delle feste!