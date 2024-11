Addio a Caterina Balivo: chi la sostituirà su Rai 1

Caterina Balivo dice addio a La Volta Buona su Rai 1: chi potrà essere il suo possibile sostituto e con quale programma

In onda con la seconda edizione sulla rete ammiraglia, il talk show di Caterina Balivo, La Volta Buona, sembra non portare esiti sperati quanto a share. Non è una sorpresa che negli ultimi tempi in casa Rai vi siano stati diversi cambiamenti che hanno visto l’uscita di scena di volti noti a Viale Mazzini, e hanno favorito l’entrata in gioco di altri personaggi pronti a risollevare l’umore in casa Rai.

Da quando la conduttrice ha preso in mano le redini della conduzione, sostituendo Serena Bortone, questa non ha raccolto il favore dei telespettatori affezionati al precedente modus operandi.

In questi giorni si discute allora sulla permanenza della conduttrice nel salottino pomeridiano e ci si domanda se la partenopea occuperà ancora un posto in casa Rai, o se sarà fatta fuori. Alcune indiscrezioni sono state lanciate da Dagospia, che avrebbe fatto sapere chi potrebbe essere il possibile sostituto di Caterina Balivo.

Caterina Balivo fuori dalla Rai? Chi la sostituirà

Le possibilità per una terza stagione de La Volta Buona sono poche. Stando a quanto i vertici Rai starebbero valutando, una delle ipotesi più chiare sarebbe quella di sostituire il programma con qualcosa che conquisti maggiormente il pubblico.

Si fanno strada volti di altri conduttori che vorrebbero immediatamente subentrare, e uno di questi proviene direttamente dal secondo canale. Secondo Dagospia, il prossimo anno su Rai1 potrebbe esserci un lieto ritorno; precisamente, parliamo di Pierluigi Diaco: “Quest’anno non ce l’ha fatta, ma il prossimo anno riuscirà ad andare su Rai1” – fanno sapere.

Il conduttore, che attualmente si trova su Rai 2 alle redini della conduzione del programma Bella Ma’, potrebbe fare allora ritorno sulla rete ammiraglia e prendere il posto della Balivo? Questa è una delle tante ipotesi divulgate nel corso di questi giorni. Diaco sarebbe pronto a fare nuovamente approdo su Rai 1, magari portando con sé l’eredità di Bella Ma’ e proponendo un programma che ne segua pienamente la scia.

Chiariamo che non vi sono ancora notizie ufficiali che dichiarano la Balivo fuori dagli studi Rai e che, al momento, i palinsesti per il nuovo anno sono in via di calendarizzazione. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ prima di sapere se vi sarà questo cambiamento.