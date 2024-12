Addio a cotechino e lenticchie: per questo Capodanno la fortuna te la porterà un altro alimento

Vuoi essere fortunato il prossimo anno? Ecco che cosa devi mangiare, altro che lenticchie! Scopri subito di cosa si tratta. Rimarrai stupito!

Il nuovo anno è sempre un momento magico e allo stesso tempo che ci fa riflettere. Facciamo dei bilanci su come è terminato e che cosa ci é successo. In questo modo potremmo cercare di non ripetere, se ci sono, alcuni errori ma migliorarci sempre. La tradizione, poi, per attirare la fortuna a noi dice di mangiare le lenticchie.

Noi oggi ti vogliamo indicare alcune alternative interessanti che possono aiutarci a rendere il 2025 magico. Quindi, siamo certi che ti abbiamo incuriosito. Vediamo come cucinare o cosa servire al posto delle lenticchie con il cotechino.

Fortuna per il nuovo anno? Fai così

Il mese di dicembre è già iniziato da qualche giorno e manca poco al nuovo anno. In questo periodo, per attirare la buona sorta cerchiamo di mangiare le lenticchie, ma non solamente. Anche il cotechino. Alcune persone però non amano questa particolare combinazione.

Noi oggi ti vogliamo indicare alcuni metodi particolari su come possiamo servire le lenticchie a mezzanotte per attirare la fortuna. Iniziamo subito! Come prima cosa vi diciamo che possiamo utilizzare le salsicce. Tutti le amano e sicuramente non avanzeranno come quando cuciniamo il cotechino con le lenticchie.

Seconda alternativa interessante da abbinare sono delle polpette, al sugo o fritte. Come cucinarle? A nostro piacere. Friggiamole in olio, oppure in friggitrice ad aria, o al forno. Terza idea, con le lenticchie stesse realizziamo delle polpette, perfette anche per i vegani. Si realizzano in poche mosse.

Lessiamo i ceci e cuociamoli in padella, facciamo un soffritto e frulliamo il tutto. Con l’impasto ottenuto facciamo le nostre polpette. Se sono troppo morbide uniamo un po’ di pangrattato. Cuciniamole in padella o al forno per pochi minuti ed il gioco è fatto! Allo stesso modo possiamo realizzare anche un polpettone.

Ovviamente perfetto anche con la carne e qualche verdura al suo interno. Ricordiamoci che il nostro contorno sono sempre le lenticchie! Vogliamo qualcosa di super particolare? Utilizziamo il salmone, ma quello affumicato. Oppure, ultimo consiglio, anche in insalata di mare o tentacoli di polpo.

Come vedi sono ricette molto facili ma che ci permettono di mangiare le nostre lenticchie in modo diverso. Quindi se vuoi stupire i tuoi commensali non ti resta che scegliere l’idea che ti ispira maggiormente. Ovviamente ti consigliamo di provarla prima di metterla in pratica così sarai sicuro del risultato.