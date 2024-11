Addio alle classiche lucine a LED sull’albero di Natale: quest’anno la tendenza è un’altra

Quest’anno, le ormai diffuse lucine a LED sull’albero di Natale potrebbero lasciar spazio a nuove decorazioni luminose, più innovative.

Le nuove tendenze per la decorazione dell’albero di Natale sembrano aver bollato come sorpassate le lucine al LED che da qualche anno sono diventate grandi protagoniste dell’addobbo. Sui social sembra che la direzione stilistica per il Natale 2024 vada da tutt’altra parte…

Il trend non è del tutto scollegato dalle ultime novità che hanno modificato le tradizioni natalizie nell’ultimo decennio. Ora le persone sembrano avere un debole per le decorazioni innovative e sostenibili. Piacciono i colori naturali e gli addobbi fai-da-te, possibilmente riciclati o al 100% naturali. In questo senso, tante persone hanno deciso di rinunciare del tutto alle luci.

E chi invece non vuole farne a meno? Un albero di Natale non illuminato fatica a creare la giusta atmosfera… E anche se quest’anno vanno molto di moda i colori naturali (come il verde intenso, il marrone caldo e il beige delicato), gli addobbi fatti a mano, le decorazioni naturali (bacche, noci, pigne…), è difficile fare del tutto a meno delle luci.

Anche con un albero di Natale più sostenibile e alternativo, qualche lucina è d’obbligo. Volendo emanciparsi dall’uso delle lucine al LED, si può comunque ottenere un’atmosfera sofisticata e magica creando un sistema di bianche fredde, con combinazioni di blu notte e verde smeraldo.

Lucine innovative per l’albero di Natale: la moda 2024

Stiamo parlando delle luci a fibra ottica. Tanti nuovi alberi di Natale in commercio sono già dotati di fibre ottiche integrate nei rami. Queste fibre illuminano l’albero direttamente dai rami, quindi senza l’utilizzo di luci separate. Si tratta di una condizione ideale per chi ha deciso di fare a meno delle lucine al LED o delle ormai sorpassate (e pericolose) lucine a incandescenza.

Le luci a fibre ottiche sull’albero di Natale possono creare un fantastico effetto scintillante e mutevole, dando forma a giochi di colore assai sofisticati: le sfumature cromatiche che mutano delicatamente. Con un effetto finale appropriato per un’atmosfera magica natalizia che cerca di dialogare con il futuro.

C’è anche un altro vantaggio importante. Le lucine integrate sono piuttosto semplici da gestire, dato che non ci sono fili aggiuntivi da sistemare sull’albero. Gli alberi di Natale a fibra ottica non sono solo una variante contemporanea dell’albero tradizionale per chi vuole stupire con oggetti più moderni. Optare per la fibra ottica significa anche consumare molta meno energia rispetto alle classiche lucine a LED. Quindi si tratta di una scelta sostenibile e più sicura (le fibre ottiche generano meno calore rispetto alle lucine tradizionali, riducendo così al minimo il rischio di surriscaldamento).