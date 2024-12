Addio detersivi: poche gocce di questo in lavatrice e i miei capi sono sempre profumati e brillanti

Come avere capi perfettamente puliti senza sprecare soldi in detersivo? Ecco la soluzione che cercavi, devi provarla subito. E’ super economica e funziona.

In casa la lavatrice è il nostro alleato nella pulizia. Impossibile stare senza di lei. Quando si rompe o non funziona bene diventa un vero problema. In poco tempo ci aiuta ad avere panni puliti e perfetti, anche grazie al detersivo. Ma noi oggi ti vogliamo far conoscere un metodo diverso, che ti fa anche risparmiare in bolletta.

Si perché così facendo bastano pochissime gocce di questo prodotto ed i tuoi capi saranno puliti. Scopriamo insieme di che cosa parliamo, hai già avere tutto in casa!

Capi puliti senza detersivo? La soluzione

Può capitare che dobbiamo lavare i panni ma ci accorgiamo all’ultimo momento di non avere il detersivo. Purtroppo, però, ci servono, che cosa possiamo fare senza dover uscire di casa? Ecco la soluzione geniale! In bagno abbiamo quello che ci serve, lo shampoo per capelli.

Si non hai letto male, possiamo utilizzarlo se non abbiamo nulla per poter lavare un capo, facciamo un esempio, durante un viaggio di lavoro. E’ una valida alternativa al detersivo per bucato. Ma come possiamo utilizzarlo per lavare a mano? La cosa principale è scegliere la giusta temperatura dell’acqua.

Ricordiamoci che va bene fredda se scegliamo capi in seta o in pizzo, mentre tiepida per quelli in cotone, lino o sintetici. Ottima soluzione anche se sono molto sporchi. Evitiamo poi di unire capi di colori diversa tra loro per evitare che si macchino. Adesso mettiamo un cucchiaino di shampoo delicato senza coloranti.

Amalgamiamo per bene. Importante, non mettiamo mai shampoo e balsamo 2 in 1 perché possono contenere delle sostanze che si attaccano alle fibre dei tessuti. Lasciamo in ammollo i nostri capi per 5 minuti. Successivamente strofiniamo ma non con eccessiva forza.

Risciacquiamo il tutto con acqua tiepida o calda, sempre in base al criterio di prima e non torciamo eccessivamente il capo per evitare di allungare le fibre. Lasciamo asciugare all’aria aperta! Importante, non mettiamo nella lavatrice lo shampoo perché potremmo rovinare il nostro amato elettrodomestico.

Possiamo in caso mettere pochissime gocce di quello delicato in caso di estrema emergenza oppure sostituiamo, per una maggiore sicurezza, lo shampoo con il sapone di Marsiglia che ha un ottimo profumo e sgrassa alla perfezione.

Ottimo anche per dire addio alle macchie, se abbiamo un sapone delicato, sul cuoio. In che modo? Utilizzando un panno imbevuto e sfregando con molta attenzione. Il tappeto si è macchiato? Amalgama una stessa quantità di acqua con lo shampoo e applicala sulla macchia.

Strofina in modo delicato con una spazzola e poi asciuga con un panno. Ricorda sempre di provare prima su una piccola porzione di qualsiasi capo e che questa soluzione va bene in emergenza e non utilizzata quotidianamente perché potrebbe rovinare i nostri capi.