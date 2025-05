WhatsApp, guai per il colosso di messaggistica: chiuderà per sempre

Whatsapp è pronto a lasciarci? La famosa app di messaggistica, infatti, sta andando incontro ad un aggiornamento che taglia fuori diversi modelli di cellulari.

Whatsapp è stata la prima app di messaggistica gratuita, che ci ha permesso di dire addio alle numerose ricariche telefoniche e di tenerci in contatto con i nostri cari in modo più semplice, immediato e soprattutto economico. Successivamente sono arrivate tante altre opportunità, ma Whatsapp è rimasta l’applicazione presente sui cellulari di tutti e di cui nessuno riesce a fare a meno, proprio perché è l’unica app di messaggistica installata sui dispositivi di tutte le persone che conosciamo. Eppure, qualcuno da ora in poi, dovrà scegliere obbligatoriamente una alternativa.

Non sarà di certo un problema enorme, considerato che ad oggi ce ne sono davvero tante, ad esempio come Telegram che è diventata la seconda app più usata dopo Whatsapp. Non sono proprio applicazioni di messaggistica ma abbiamo anche Instagram, Facebook e numerosi social che ci permettono di scriverci con i nostri cari. Ma per quale motivo alcuni dovranno fare a meno di Whatsapp? Per via di un aggiornamento che metterà a dura prova alcuni modelli di cellulare che non sono più in grado di supportare una applicazione di questo calibro.

Addio a Whatsapp? Il nuovo aggiornamento causa vittime

Whatsapp sta per subire un drastico aggiornamento ma anche importante e rivoluzionario, dal momento che verrà integrata ufficialmente l’intelligenza artificiale. Un upgrade davvero significativo per alcuni modelli di cellulari, in modo particolare quelli più vecchi che non sono stati pensati per applicazioni così pesanti. E ad avere la peggio saranno gli iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 plus. Sono modelli usciti tra il 2013 e il 2014, sono considerati obsoleti e non ricevono più aggiornamenti, proprio per questa ragione verranno tagliati fuori ufficialmente dai dispositivi a cui Whatsapp presta i suoi servizi.

L’unico consiglio che possiamo dare a chi ha questo modello di cellulare, è di salvare almeno i propri messaggi facendo un backup sull’applicazione, così che quando acquisterà un nuovo dispositivo, potrà recuperare tutti i messaggi scambiati con le persone care. Comunque sia la cosa migliore da fare è cambiare cellulare perché se oggi è Whatsapp, domani potrebbe essere un’altra app importante a scomparire dai modelli più vecchi: avere un telefono aggiornato invece ti darà la possibilità di poter installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno.