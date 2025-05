La tua relazione è davvero in crisi? Sì se riconosci questi 3 segnali individuati dagli esperti

A tutte le relazioni capitano dei periodi bui, quelli in cui proprio non si riesce ad andare d’accordo. Il loro arrivo, però, non vuol necessariamente dire che sia giunta una crisi per la coppia. Secondo gli esperti, però, ci sono tre segnali che indicherebbero che la relazione potrebbe essere prossima al termine. A breve ti svelerò di quali si tratta.

Le relazioni sentimentali attraversano fasi: dall’innamoramento iniziale alla costruzione di una quotidianità condivisa, con momenti di gioia e difficoltà. Ma come distinguere una fase passeggera da una crisi vera e profonda?

So che non è affatto semplice e proprio per questo voglio fornirti un mezzo per distinguerli: ci sono dei segnali individuati dagli esperti che possono esserti di grande aiuto. Cerca di analizzare oggettivamente la situazione in cui ti trovi (so che non è semplice, ma devi provarci) e prova ad individuarli.

3 segnali che la tua relazione è davvero in crisi, riconoscili tutti subito

Uno dei segnali più evidenti di una crisi è l’assenza o la distorsione della comunicazione. Non si parla più, oppure si litiga di continuo. Mi piace sempre dire che una relazione sana è basata sulla comunicazione.

Ecco, quando questa cessa o comincia a diventare fredda e incostante, c’è qualche cosa che non va e bisogna indagare. I silenzi pesanti e l’uso costante di critiche, accuse o sarcasmo sono indicatori chiari che la connessione emotiva si è incrinata. Ricorda, dunque, che una comunicazione di qualità è alla base di qualunque relazione funzionante. Quando questa viene a mancare… beh, qualcosa è cambiato per sempre. E in negativo.

Un altro segnale forte è il calo o la scomparsa dell’intimità, sia fisica che emotiva. Non si parla più dei propri sogni, delle paure, degli obiettivi comuni. In una relazione non solo la comunicazione è tutto, ma anche la condivisione, e neanche questa deve mancare. È ciò che, in fin dei conti, distingue una relazione da una buona amicizia: la volontà di costruire assieme.

Infine, se uno dei due (o entrambi) ha smesso di rispettare i bisogni, le opinioni o i confini dell’altro, il rapporto entra in una fase critica. La fiducia può essere compromessa da bugie, promesse non mantenute, tradimenti o mancanza di trasparenza. Arriviamo qui all’ultima parola chiave di una relazione sana, ma non la meno importante: rispetto, un vero e proprio pilastro assieme alla comunicazione e alla condivisione. Come avrai capito, in una relazione sana nessuno di questi tre deve mancare. In caso contrario, è probabile che la tua relazione sia in crisi.