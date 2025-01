Addio malanni di stagione e tosse fastidiosa: il rimedio della nonna è infallibile

Il numero di persone che sono a casa con la tosse è davvero molto grande, ma ecco che c’è il rimedio della nonna che funziona! Scopriamo di che cosa si tratta.

Durante il periodo autunnale e poi invernale è praticamente impossibile uscirne indenni senza neanche una volta aver avuto la tosse. Non parliamo poi se abbiamo figli piccoli che vanno a scuola. Ecco che una settimana si ed una no combattiamo con la tosse. In commercio ci sono tantissimi sciroppo ma hanno un costo anche non indifferente.

Ma, come per tutte le cose, c’è il rimedio della nonna che funziona veramente e non ci fa spendere praticamente nulla! Andiamo a vedere che cosa ci occorre per realizzarlo e quali sono i passaggi.

Addio tosse in poco tempo e a costo zero

Una bella tisana calda quando abbiamo la tosse è il rimedio completamente naturale che ci può aiutare veramente. Veniva utilizzata già tantissimi secoli prima di noi! E’ un modo efficace che ci permette di stare meglio senza utilizzare farmaci e si realizza con pochissimi ingredienti che tutti noi abbiamo in casa.

Sicuramente avete già qualche idea. Non può mancare lo zenzero che ha delle incredibili proprietà antinfiammatorie e antibatteriche e ci aiuta con le infezioni. Per non parlare poi della cannella e del chiodo di garofano che sono antiossidanti e antinfiammatori anche loro. Il sambuco, poi ci aiuta a calmare la tosse mentre il limone è ricchissimo di Vitamina C.

Ma andiamo a vedere che cosa ci occorre per realizzarla:

1 lt d’acqua

2 chiodi di garofano

1 succo di limone

1 pezzo di zenzero

1 cucchiaio di sambuco

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di cannella

Adesso iniziamo a prepararla. Come prima cosa sbucciamo lo zenzero ed affettiamolo. Mettiamo poi in un pentolino con la cannella ed i chiodi di garofano. Uniamo l’acqua ed accendiamo il gas. Dobbiamo lasciare bollire per circa 10 minuti. In questo modo tutte le proprietà degli ingredienti saranno sprigionate.

Possiamo unire in questo momento il sambuco. Amalgamiamo bene e lasciamo riposare con un coperchio per circa 30 minuti. Uniamo adesso il succo di limone nella nostra tisana e filtriamo in una teiera. Questo ci permetterà di dire addio a qualche elemento solido che può essere rimasto in acqua, come i semi del limone.

Quando lo versiamo in tazza possiamo unire anche il miele o qualche pezzettino di dattero, a nostro gusto personale. Serviamola bella calda e gustiamola lentamente. In poco tempo ci aiuterà a dire addio alla tosse. Ovviamente chiediamo sempre il parere al nostro medico curante che verificherà non ci siano problematiche relative ai polmoni, o ad altro, per il quale abbiamo bisogno di determinate medicine.