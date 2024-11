Addio alla pelle secca in inverno: la routine magica per averla sempre idratata

Inverno e pelle secca sono due cose che, purtroppo, vanno di pari passo: esiste però una routine per mantenersi sempre ben idratati

Anche chi ama la stagione invernale dovrà mettere che questo inconveniente è sempre pronto a fare capolino con il primo freddo: la pelle secca. Che si tratti di viso, mani o perfino tutto il corpo, ci ritroviamo a lottare con creme e sieri nel tentativo di evitare il fastidioso effetto “screpolato”. Prima di dar fondo al portafogli per acquistare tutta una serie di prodotti specifici, occhio a questa magica routine: potrebbe fare davvero la differenza.

Non appena il primo freddo si fa sentire, ecco che l’incubo ha inizio: magari si inizia da qualche screpolatura sul naso, per poi ritrovarsi con le mani secchissime che possono arrivare anche a far male. Se a niente sembrano servire creme e simili, forse è il caso di dare un’occhiata ad alcuni passaggi chiave che potrebbero aiutarci a risolvere il problema.

Pelle secca in inverno: ecco la routine magica da provare

A tutti sarà capitato di chiedersi per quale motivo questo fenomeno è così frequente in inverno: perché col freddo la nostra pelle tende a seccarsi? Ebbene, a quanto pare la causa è da additarsi proprio al nostro sistema circolatorio, che si adopera per far arrivare più sangue agli organi interno e, di conseguenza, meno alla pelle. In tal modo, l’epidermide produce meno lipidi e collagene, con la conseguenza di una secchezza ben visibile. Come rimediare?

Prima di tutto, assicuriamoci di detergere con prodotti delicati la pelle ogni giorno, ma evitiamo bagni o docce troppo calde e lunghe. Ancora, invece di strofinare via l’acqua, una volta usciti, tamponiamo con un asciugamano morbido così che l’epidermide abbia modo di “assorbire” l’umidità. Non dimentichiamo, poi, di idratare quotidianamente con prodotti adatti al nostro tipo di pelle e alle nostre esigenze.

La routine in questione, però, non finisce qui. Laddove avessimo delle piccole lesioni dovute proprio alla secchezza, assicuriamoci di usare prodotti specifici, come creme cicatrizzanti. Non dimentichiamo, poi, di proteggere le zone più colpite, come le mani, con dei guanti quando usciamo e il freddo è particolarmente intenso.

Infine, ma non per importanza, idratiamoci a fondo: bere è importante tanto in estate quanto in inverno. E non dimentichiamo di bilanciare la nostra dieta con frutta e verdura, ma anche con acidi grassi essenziali omega 3. Per ultimo, ricordiamo di umidificare gli ambienti: potrebbe sembrare cosa da poco, ma fare, invece, una bella differenza.