Addio Serie A, ha già firmato con un altro club: l’addio che spiazza tutti

Lasciare la Serie A non è mai semplice, a volte però si pensa sia la scelta giusta, come ha deciso di fare un giocatore che milita in un top club.

Pur avendo perso l’appeal di un tempo, la Serie A resta comunque uno dei campionati più importanti d’Europa, in grado di rappresentare un approdo importante per chi vuole crescere e migliorare. Non a caso, alcune delle sfide che vedono protagoniste le formazioni più importanti contro squadre che lottano per non retrocedere o che non hanno più grandi obiettivi finiscono per essere incerte fino all’ultimo o per avere un esito che sulla carta era difficile da pronosticare.

A volte però un calciatore può ritenere chiusa questa parentesi nella sua carriera e arrivare a decidere di proseguire altrove, pensando di poter fare ancora meglio, specialmente se qui non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Questa è la decisione che ha preso un giocatore che fino ad ora militava in uno dei club più importanti, sorprendendo tutti non solo per la sua scelta, ma anche perché la trattativa si è conclusa velocemente.

Il giocatore lascia la Serie A: ora è ufficiale

Ma chi sarebbe il giocatore che ha scelto di lasciare la Serie A approfittando da subito dell’apertura della sessione invernale di calciomercato? Si tratta di Ben Godfrey, difensore inglese che era attualmente in forza all’Atalanta, dove è rimasto però solo sei mesi dopo essere approdato nella città orobica la scorsa estate.

Il giocatore ha scelto di tornare in Premier League, campionato nel quale aveva già militato (i nerazzurri l’avevano acquistato dall’Everton), firmando un contratto con l’Ipswich Town. L’accordo tra le parti varrà solo fino alla fine della stagione, con la formula del prestito, per questo la società lombarda potrà poi decidere del suo destino tra qualche mese e valutare se averlo nuovamente in rosa in vista della nuova annata.

i trasferimenti a titolo temporaneo a volte possono risultare strategici per chi non è riuscito a vedere spesso il campo, il club infatti può decidere di dare la possibilità di giocare di più, magari anche in una realtà impegnativa come quella inglese, così da capire se l’acquisto fatto in estate possa essersi rivelato davvero azzeccato. La Dea aveva dimostrato di credere fortemente nel ragazzo, arrivando a investire 10 milioni di euro per il suo cartellino pur di spingere il club che deteneva il suo cartellino a cederlo, aggiungendo poi altri due milioni di bonus.

Gasperini ha puntato su Godfrey solo per pochi minuti all’inizio di questa stagione, per poi farlo finire dietro le gerarchie, preferendo altri compagni nel reparto arretrato. Complessivamente il ragazzo vanta cinque presenze, ma solo 93 minuti in tutte le competizioni, mentre in Serie A è stato impiegato solo all’esordio contro il Lecce per 22 minuti. Non è detto che in caso di un suo eventuale ritorno non possa ritrovare l’Atalanta alle prese con i festeggiamenti per qualcosa di davvero importante.