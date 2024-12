Addio sporco negli angoli più difficili o in posti inarrivabili: LIDL ti risolve il problema con 19,99 Euro

Angoli sporchi in casa? Ci pensa LIDL con la soluzione semplice e veloce per pulire la propria casa a soli 19,99 euro.

Mantenere uno spazio domestico pulito e ordinato, rappresenta una delle priorità per contribuire al benessere di tutta la famiglia. Oltre agli standard estetici, infatti, abitare in un ambiente igienizzato coincide spesso con il minor rischio di incorrere in conseguenze sulla propria salute.

Nonostante le operazioni di pulizia quotidiane, tuttavia, gli angoli più nascosti della casa possono rimanere sporchi, trasformandosi in un ricettacolo di germi e batteri. Dietro ai mobili, negli angoli delle scale o delle finestre, la polvere può accumularsi giorno dopo giorno, diffondendo residui malsani in tutto l’ambiente domestico.

Attenzionare la pulizia corretta di questi spazi impervi di casa, può contribuire a prevenire la comparsa e la proliferazione di muffe e batteri. Per ovviare a questo fastidioso problema, la catena di supermercati discount LIDL offre la soluzione giusta e più economica ai propri clienti.

LIDL contro lo sporco di casa: il prodotto a soli 19,99 euro

Pulire gli angoli nascosti di casa non sarà più un problema con il nuovo prodotto acquistabile nei punti vendita LIDL. Il mini aspirapolvere-liquidi ricaricabile, del brand SilverCrest, è disponibile a soli 19,99 euro e rappresenta la soluzione perfetta per pulire correttamente le zone impervie di tutta la casa. Dotato di una batteria agli ioni di litio da 2200 mAh, la nuova mini aspirapolvere LIDL è caratterizzata dalla presenza di una comoda bocchetta di aspirazione per liquidi e fughe.

La batteria potente garantisce un’aspirazione efficace, in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato sedimentato negli spazi più difficili. La presenza della bocchetta, inoltre, la quale può essere regolata e allungata secondo le esigenze, renderà le operazioni di pulizia ancora più efficaci e veloci.

La sua forma ergonomica e compatta, infatti, permette di raggiungere facilmente anche gli angoli più nascosti, sotto i mobili, tra le finestre o vicino al battiscopa.

Il serbatoio della mini aspirapolvere-liquidi di LIDL, inoltre, è dotato di una capienza totale di 520 ml, ideale per completare le proprie pulizie senza la necessità di svuotarlo. Il supporto per la parete e i materiali di montaggio sono inclusi con l’acquisto della mini aspirapolvere. Dal momento dell’acquisto presso un punto vendita LIDL, il cliente potrà beneficiare di una garanzia della durata di tre anni sulla mini aspirapolvere.