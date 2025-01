Addio tisane: qualche pezzetto di questo frutto prima di andare a letto e dormo come un bambino

Non sempre riesci a dormire in modo sereno e stai cercando qualcosa che ti aiuti? Ecco la soluzione, basta un po’ di frutta! Scopriamo di quale stiamo parlando.

Molto spesso quando arriva il momento di andare a dormire abbiamo mille pensieri che ci passano per la mente. Vogliamo cercare di trovare la soluzione a tante cose con il quale combattiamo ogni giorno. Capita quindi spesso che fatichiamo a dormire e cadere nelle braccia di Morfeo. Ma sai che questo non sarà più un problema?

Noi oggi ti vogliamo indicare un frutto in particolare che ci aiuta in modo incredibile a lasciarci andare al riposo che ci permette di essere attivi e produttivi la mattina. Ti abbiamo incuriosito vero? Scopriamo di quale si tratta!

Un frutto particolare ci aiuta a dormire, eccolo

Per tantissime persone cercare di addormentarsi e passare una notte dormendo e senza svegliarsi mai è una sorta di sogno. Possiamo avere preoccupazioni, paure o stress che ci impediscono un buon riposo. Ma ecco che una soluzione incredibilmente valida arriva da un social. Nello specifico da Tik Tok.

Questo frutto, al suo interno, contiene melatonina naturale. Ovvero un ormone che ci aiuta a riposare. Ecco quindi che è la soluzione perfetta se vogliamo riposare bene. Ma di quale frutto parliamo? Dell’ananas! Ricchissima di altri benefici per il nostro corpo perché contiene acqua e fibre che idratano e ci aiutano anche nell’evacuazione.

Ci da una mano con il sistema immunitario grazie alla Vitamina C e rafforza le ossa con il calcio ed il magnesio, oltre ad essere un frutto veramente poco calorico, parliamo di 100 grammi hanno solamente 50 calorie. E come non parlare della melatonina che vi abbiamo accennato prima. Ci aiuta a regolare il ritmo del sonno e a combattere i disturbi come l’insonnia.

In commercio, ovviamente ci sono tantissimi integratori che possono venire in nostro soccorso ma vuoi mettere utilizzare un frutto in modo completamente naturale? Anche il Dottor Dave Bigson, su una rivista gallese, Wales Online, consigli di consumare l’ananas prima di andare a dormire per rilassare il nostro corpo.

Anche altri alimenti contengono la melatonina ma sono più difficili da digerire, come le uova, il pesce o il kiwi. Altri, devi sapere, come il cioccolato o le patatine ci rallentano nell’addormentarci perché sono difficili da digerire. Quindi consumiamo un pezzettino di ananas fresco prima di andare a dormire oppure prendiamo una bella tisana con l’ananas disidratato e vedrai come il tuo sonno sarà diverso!