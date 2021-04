Adsp, il porto di Gaeta cambia passo

Musolino: “Stiamo creando le giuste condizioni per una reale crescita dei nostri porti, grazie a imprese con strategie di sviluppo chiare come Intergroup”

Il porto di Gaeta cambia passo. Nei giorni scorsi dalla Spagna è arrivata la nave Stellar Maestro, con un carico di 10.000 tonnellate di alluminio destinato a impianti di produzione del territorio. Si tratta di un nuovo record per il porto commerciale di Gaeta. L’azione promozionale dell’Adsp, unita a quella della impresa Intergroup che ha fatto arrivare il traffico, vede così raggiungere i primi risultati in virtù dei nuovi spazi e delle nuove infrastrutture dello scalo. Molto soddisfatto il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino. “Stiamo creando – dichiara Musolino – le giuste condizioni per una reale crescita dei nostri porti, grazie a imprese con vision e strategie di sviluppo chiare come Intergroup. Il nostro compito di istituzione è quello di creare il giusto contesto perché gli imprenditori possano fare al meglio il loro lavoro, ponendo le basi per lo sviluppo attuale e futuro. Questo è un primo, ottimo risultato che ci rende tutti estremamente orgogliosi”.