Affari tuoi 6 gennaio: gli ospiti famosi dello speciale Lotteria Italia

Chi e che cosa vedremo il giorno dell’estrazione della Lotteria Italia ad Affari Tuoi? Eccolo svelato in anteprima! Rimarrete senza parole.

Tutte le sere abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Affari Tuoi che in questa edizione è condotto in modo egregio da Stefano De Martino. Il programma è stato associato alla Lotteria Italia e tutti noi abbiamo modo di sperare di essere tra i fortunati che potranno cambiare la loro vita!

Nell’appuntamento del 6 gennaio, ovviamente, troveremo dei concorrenti famosi e non solo. Andiamo a scoprire in anteprima che cosa ci attende. Siamo certi che per alcuni rimarrete a bocca aperta.

Ospiti ad Affari Tuoi davvero incredibili, solo loro!

Il giorno dell’Epifania non piace molto perché decreta la fine delle festività per tutti ma c’è qualcosa di molto speciale che tantissimi italiani attendono, ovvero l’estrazione della Lotteria Italia! La serata del 6 gennaio è stata associata al programma super amato della Rai, ovvero Affari Tuoi!

Ovviamente sarà in diretta e non come le puntate che vediamo giornalmente, registrare. Un appuntamento che sarà una vera e propria festa. La sera riesce a canalizzare anche il 30 % di share, quindi per questa puntata ci si aspettano numeri davvero molto elevati.

Stefano De Martino, che inizialmente in tanti non credevano potesse essere all’altezza dei suoi predecessori ha stupito tutti. Ma quali saranno gli ospiti della serata? Non sono stati svelati tutti i nomi ma una buona parte si. Partiamo da Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina.

Se vi state chiedendo dove avete visto questo quartetto vi aiutiamo noi, nel programma di Stefano De Martino in onda su Rai2, ovvero Stasera tutto è possibile. Questo amato programma in prima serata lo rivedremo a breve su Rai2, per la precisione alla fine del mese di gennaio.

Ma non sono finiti qui i personaggi famosi, troveremo l’attrice Pilar Fogliati, Mara Maionchi, Christian De Sica. Insomma si prospetta una puntata davvero eccezionale e scoppiettante. Il programma in edizione speciale andrà in onda subito dopo il tg1 delle 20 dal Teatro delle Vittorie in Roma.

Quindi non ci resta che sperare di essere tra i vincitori dei tantissimi premi messi in palio la sera dell’Epifania grazie alla Lotteria Italia. Ovviamente dobbiamo aver investito 5 euro per acquistare un biglietto, oppure attendere che qualcuno lo regali, magari a Natale! Non male come idea diversa dal solito per un piccolo pensiero non trovate?