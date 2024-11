Affari Tuoi, chi è Thanat Pagliani: età, lavoro e curiosità

Chi è Thanat Pagliani, l’ospite fisso nel pubblico di Affari Tuoi? Era lì con Amadeus e c’è anche con Stefano De Martino.

Non conosciamo molto di Thanat Pagliani, anche se il suo volto è ormai molto familiare agli italiani. Già da un paio di anni è infatti presenza fissa ad Affari Tuoi. Formalmente è un membro del pubblico. Ma, in sostanza, agisce come un vero e proprio opinionista. A renderlo un personaggio è stato Amadeus. Il vecchio conduttore del programma ora passato su Nove ha infatti più volte interpellato il giovane presente nel pubblico chiedendogli di fare dei pronostici o di dare consigli ai concorrenti. Ed è così che Pagliani si è trasformato in un personaggio.

Il ragazzo è diventato quindi noto al grande pubblico durante l’edizione 2023-2024 di Affari Tuoi, dopo essere stato spesso interpellato dal conduttore Amadeus per fare pronostici sulle cifre contenute nel pacco in gioco. Presto gli interventi sporadici si sono imposti come appuntamenti fissi. Insieme a quelli di Pierluigi Lupo, un altro dispensatore di consigli ai concorrenti. Entrambi cercano di indovinare quale cifra è davvero contenuta dal pacco in gioco. E indovinano raramente.

Su Instagram, dove il suo profilo è attualmente impostato come privato, Pagliani si presenta come opinionista, o meglio, come “l’ottimista di Affari Tuoi“. Recita un ruolo o è davvero un appassionato del gioco? Da come si comporta e dall’attenzione che dedica al programma, specie su X (dove commenta quasi ogni sera le puntate), sembra che il giovane sia davvero pazzo di Affari Tuoi. Eppure non è un soggetto completamente estraneo al mondo dello spettacolo. Lo stesso Thanat si definisce anche un regista.

Ecco chi è davvero Thanat Pagliani di Affari Tuoi

Di origini italiane e thailandesi, Thanat è presente su vari siti e social appunto come videomaker ed elettricista. Lavora dunque nel cinema e in televisione, e ciò spiega la sua presenza al Teatro delle Vittorie di Roma. Non si conosce con precisione la sua età, ma si ritiene che sia nato intorno al 1988 a Roma. Sappiamo poi che ha partecipato a vari film minori come macchinista, ha avuto esperienza come aiuto regista e ha realizzato un cortometraggio, dal titolo Lo schermo nero, disponibile su RaiPlay e YouTube.

Sappiamo che ha studiato a Roma, all’ITS Rossellini, e lì si è diplomato come videomaker e operatore multimediale. Il suo corto da 10 minuti del 2021 “Lo schermo nero” rivela le sue velleità artistiche: l’opera è da lui diretta e sceneggiata. Per il resto, sembra che Thanat abbia espresso il desiderio di diventare un pacchista e provare a vincere un bel premio premio proprio per finanziarsi un nuovo film.

non questa promo con lupo e thanat io vi giuro il programma + bello del mondo #affarituoi pic.twitter.com/7PB4HPeFT7 — Francesca️ (@_cielodiperle) October 7, 2024

Andava molto d’accordo con Amadeus ma sembra aver già fatto amicizia anche con il nuovo conduttore Stefano De Martino. Thanat è rimasto nel pubblico del programma e continua a essere spesso interpellato da De Martino per fare pronostici sulle cifre contenute nel pacco in gioco. Inoltre, De Martino ha condiviso un video su Instagram con Thanat e Pierluigi Lupo in cui è percepibile un chiaro affiatamento.