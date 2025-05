Quali ortaggi raccogliere dall’orto nel mese di giugno: fallo prima che marciscano, alcuni sono inaspettati

Presto arriverà il mese di giugno ed è meglio cominciare ad informarsi in merito a quali ortaggi bisognerà raccogliere dal proprio orto. La pena? Rischiare che marciscano senza che tu te ne renda conto. Sei pronto a scoprire di quali si tratta? Prendi appunti sul tuo calendario.

Ho un orto da molti anni e amo occuparmene. Proprio per questo, ho cominciato a segnare su un calendario tutte le attività da svolgere nel corso dell’anno: semine, trapianti e soprattutto raccolte.

Raccogliere il frutto di mesi di fatica è sicuramente la cosa che mi soddisfa di più. Non so se sia così anche per te ma, in ogni caso, voglio condividere qualche informazione. A breve ti svelerò tutti gli ortaggi da raccogliere nel mese che arriverà a breve.

Quali sono gli ortaggi da raccogliere a giugno: alcuni non te li aspetti

In questo periodo, l’orto è ricco di sorprese. Oltre agli ortaggi classici che tutti si aspettano, ce ne sono alcuni che maturano prima del previsto, e altri che vanno raccolti giovani per garantire sapore e tenerezza. Ecco tutto quello che puoi (e dovresti) raccogliere nel mese di giugno.

Tra gli ortaggi più attesi ci sono senza dubbio le zucchine. In alcune zone, soprattutto al sud o dove il clima è più mite, iniziano già a produrre in abbondanza. Mi raccomando, non aspettare troppo: raccoglile quando sono ancora piccole (ma non troppo) e tenere, prima che si induriscano e cominciano a marcire alla base. Anche i fiori di zucca possono essere raccolti ora: attenzione, vanno colti al mattino presto, quando sono ancora turgidi, se vuoi evitare brutte sorprese.

Inizia anche la raccolta dei fagiolini, sia rampicanti che nani. Anche per questi non aspettare troppo, mi raccomando: vanno colti quando sono ancora sottili e teneri, altrimenti diventano coriacei. Nello stesso periodo puoi trovare i primi pomodori ciliegini maturi, specie se li hai trapiantati precocemente o in serra. Giugno è anche il mese perfetto per raccogliere lattughe, rucola, spinaci estivi e bietole da taglio.

Parliamo adesso anche di legumi, come i piselli, e di tuberi come le patate. Giugno è il mese ideale per raccogliere anche questi frutti dell’orto, che possono dare notevoli soddisfazioni in cucina. Anche le carote novelle possono essere pronte: sottili, profumate, ottime da mangiare crude. Infine, se li hai seminati nei mesi dell’autunno o a fine inverno, potresti ritrovarti a dover raccogliere anche i cipollotti. Sono uno dei bulbi che più amo coltivare, in quanto, poi, mi tornano utilissimi in cucina, per insaporire tutti i miei piatti e in particolare le insalate estive.