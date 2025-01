Affari Tuoi, clamoroso sfogo di Thanat: come ha risposto a gravi offese ricevute

Thanat di Affari Tuoi sembra stufo di critiche e offese: cos’è accaduto al personaggio, ormai cult, del pubblico del game show di RAI 1.

Fu Amadeus a farlo emergere dal pubblico, invitandolo a commentare le giocate dei pacchisti e ad azzardare previsioni. Col tempo, Thanat Pagliani, elettricista e videomaker, è diventato un volto assai familiare al pubblico di Affari Tuoi. Con Stefano De Martino alla guida dello show, il simpatico “analista”, sempre presente nel pubblico ha acquistato ancora più spazio: oltre a essere interpellato quasi ogni puntata per commentare le partite dei concorrenti e le offerte del dottore, adesso è diventato anche protagonista comico.

De Martino continua a punzecchiarlo a proposito del suo apprezzamento nei confronti della bella pacchiasta, Valentina. Dopo che Thanat ha espresso gradimento per la concorrente del Lazio, studentessa ventisettenne dal bel viso e dall’affascinante caschetto castano, il presentatore ha cominciato a insistere su questa particolare simpatia, evocando Thanat ogni volta che Valentina deve aprire il suo pacco. E così, l’analista ha cominciato a recitare poesie, a lanciare sguardi ammalianti e a interagire sempre più di frequente con la concorrente…

Thanat di Affari Tuoi risponde agli haters: il post contro le offese

Pagliani è da sempre molto attivo sui social, specie su X, dove commenta ogni puntata di Affari Tuoi e risponde ai commenti degli utenti. E spesso deve affrontare attacchi gratuiti, a cui cerca di replicare con ironia e senza mostrarsi particolarmente offeso.

Ultimamente, però, sembra che qualche utente abbia esagerato: le offese sono diventate assai cattive. Per questo Thanat ha voluto rispondere con un lungo post. Le ultime offese ricevute da Pagliani sui social concernono il suo aspetto fisico. Gli haters giudicano Thanat troppo “brutto” per una come Valentina.

Ma nelle ultime ore il protagonista di Affari Tuoi ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Ho letto commenti che mi davano del cesso“, ha scritto nel post, allegando una sua immagine. “All’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta. Non ti curar di loro, ma guarda e passa“.

Dopodiché, l’analista del pubblico dello show, rispolverando un po’ di cultura orientale (è di origini tailandesi) ha ribadito il primato dell’interiorità rispetto alla transitorietà del mondo esteriore. “Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi“.

Con grande stile, il videomaker ha saputo rispondere ha chi ha esagerato o si è lasciato andare all’odiosa pratica del body shaming. Il suo post è piaciuto a moltissimi utenti. E si spera che possa essere davvero da lezione per chi non riesce a trattenersi da commenti stupidi e fini a loro stessi.