Affari Tuoi, come si diventa figuranti del programma e ogni quanto cambiano

Affari Tuoi è uno dei game show più amati dal pubblico e in molti si domandano in che modo diventare figuranti del programma: ecco come fare.

Una nuova edizione di Affari Tuoi ha avuto inizio con una serie di novità che si stanno dimostrando vincenti. A partire dall’approdo, al timone del programma, di Stefano De Martino. Il conduttore ha preso la celebre trasmissione in eredità da Amadeus riscuotendo fin da subito ottimi risultati.

Questo è uno dei game show più amati dal pubblico e sono in tanti a chiedersi come poter seguire le avventure dei concorrenti dal vivo. Lo scorso settembre Affari Tuoi è tornato in onda su Rai 1 con una nuova edizione. In seguito all’addio di Amadeus, l’emittente ha deciso di investire sull’ex concorrente di Amici, Stefano De Martino, riuscito negli ultimi anni a farsi strada nel panorama televisivo come conduttore molto apprezzato dal pubblico.

Il suo debutto nel game show è andato nel migliore dei modi, con ottimi esiti in termini di share. Il programma, trasmesso per la prima volta nel 2003, non smette di intrattenere i telespettatori rinnovandosi di continuo. In onda durante la fascia dell’access prime time di Rai 1, Affari Tuoi può contare su un pubblico molto affezionato al quale viene data la possibilità di assistere alle registrazioni dello show.

Affari Tuoi, come partecipare allo show in qualità di figuranti: ecco cosa sapere

Il pubblico presente nello studio di Affari Tuoi è formato da figuranti che vengono scelti dall’azienda. Gli interessati hanno la possibilità di candidarsi direttamente dal sito ufficiale della Rai (all’indirizzo rai.it/figuranti_claqueur) e inserire i propri dati personali e fisici nell’apposito modulo.

Oltre a questi, vengono richieste due foto (una in primo piano e una intera) e un documento di riconoscimento da allegare. Come precisato nella sezione dedicata, l’invio delle candidature “non determina alcun impegno da parte della Rai a contattare i candidati né ad impegnarli”. L’azienda, infatti, procede con una selezione tra i profili.

Coloro che vengono scelti, avranno poi modo di firmare un contratto per la loro prestazione. La partecipazione al programma come figurante prevede un compenso. Il pubblico cambia ogni due o tre mesi, così da dare a più candidati la possibilità di prendere parte allo show: un’occasione che gli appassionati di Affari Tuoi non dovrebbero farsi scappare.