Affari Tuoi, dopo quanti mesi i concorrenti possono riscuotere la cifra vinta

In tanti sono curiosi di sapere dopo quanto tempo i concorrenti che vincono ad Affari Tuoi hanno la possibilità di riscuotere la somma vinta nello show.

Uno dei programmi più di successo in Italia è di certo Affari Tuoi, game che va avanti dal 2003 e ogni sera regala grandi emozioni al pubblico di Rai 1. La prima edizione è stata condotta da Paolo Bonolis, poi negli anni si sono susseguiti diversi presentatori, e adesso è il momento di Stefano De Martino, che ha raccolto l’eredità lasciatagli da Amadeus. Un compito complicato per il giovane conduttore partenopeo, ma che sta assolvendo nel miglior modo possibile.

I pacchisti rappresentano tutte le regioni d’Italia e hanno la possibilità di vincere somme di denaro molto importanti. I premi in palio vanno da 0 euro a 300.000 euro, che è la somma più alta ed è stata vinta solo raramente. In ogni caso, nel corso delle puntate spesso i concorrenti si portano a casa migliaia di euro, accettando l’offerta del dottore o andando fino alla fine e aprire il pacco pescato. Uno dei dubbi più comuni, però, è dopo quanto tempo i vincitori possono riscuotere il montepremi vinto. In tal senso, le tempistiche possono variare.

Affari Tuoi, la verità sulla riscossione dei premi: dopo quanto arrivano i soldi

La prima cosa da chiarire è un particolare che il pubblico probabilmente non conosce, vale a dire che il montepremi in gettoni d’oro è molto più basso rispetto alla cifra che si vede nel corso delle partite ad Affari Tuoi. I gettoni sono tassati in modo pesante, anche se negli ultimi tempi il valore dell’oro si è un bel po’ rialzato, contribuendo alla causa dei vincitori.

Detto ciò, a livello generale i vincitori ricevono l’importo della cifra vinta all’interno della trasmissione entro 45 giorni dalla comunicazione durante lo show in TV. Tuttavia, a ciò bisogna sottolineare che ci potrebbero essere dei ritardi consistenti e per questo motivo la somma ai concorrenti vincitori potrebbe arrivare più in ritardo, e potrebbero passare anche diversi mesi dalla puntata in onda.

A livello generale, possiamo dire che occorre aspettare dai 3 ai 6 mesi prima di poter riscuotere il bottino vinto durante la puntata del programma. In caso di vittoria, bisogna presentare una richiesta di riscossione e da qui i tempi di pagamento cambiano, ma entro sei mesi si dovrebbero avere i soldi vinti, ma sempre tassati.