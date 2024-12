Affari Tuoi, dove si trova il dottore Pasquale Romano nel corso della puntata?

Tutti noi amiamo il programma condotto da Stefano De Martino ma c’è un segreto sul Dottore che nessuno conosce. Scopriamolo insieme.

A tenerci compagnia da tanti anni c’è il programma dei pacchi che permette di vincere grosse somme in denaro a chi partecipa. Fino allo scorso anno era condotto da Amadeus ma con il suo addio alla Rai, ovviamente, si è cercato chi potesse sostituirlo. La scelta è ricaduta in modo sapiente su Stefano De Martino.

Inizialmente non tutti hanno apprezzato ma una volta iniziate le sue puntate è impossibile non vederle! E’ rimasto però un piccolo segreto che nessuno conosce, fino ad oggi. Ma dove si trova il Dottore durante la puntata?

Il Dottore di Affari Tuoi si nasconde qui!

Il programma è sempre super seguito, e quest’anno, come era già capitato in passato è stato associata alla Lotteria Nazionale con l’estrazione del 6 gennaio. Ma scopriamo insieme tantissimi piccoli segreti che riguardano il programma Affari Tuoi, alcuni sono davvero molto particolari.

Come prima cosa vi diciamo, ma questo forse lo avevate immaginato, che a decidere chi giocherà ci pensa una estrazione fatta direttamente da un notaio. Lo studio dove si registra il programma è a Roma presso il Teatro delle Vittorie. Per quanto riguarda la presenza dei “pacchisti” in studio, solitamente si parla di 2/3 settimane.

Dipende poi sempre dall’estrazione! Ma come vengono selezionati? In ordine cronologico di candidatura al casting. Ovviamente ci sono dei provini prima di accedere. Anzi, controlla periodicamente la sezione giochirai.it e verifica se puoi partecipare! Una domanda che tutti si fanno, ma i vestiti che indossano sono i loro?

Assolutamente si, anche se ci dovesse essere la necessità di un cambio ci pensa il settore costumi. Quando arrivano i concorrenti devono portare tre cambi da alternare. Come vediamo non c’è una regola da rispettare per l’abbigliamento. Ma dove alloggiano? In vari alberghi di Roma e la produzione rimborsa le spese per registrare il programma.

Sai che un pacco pesa circa 2,2 chilogrammi? E i pacchi chi li sigilla? Sempre il notaio poco prima dell’inizio della puntata. Ma arriviamo alla domanda che tutti si pongono? Dove si trova il Dottore durante la puntata? In una stanza apposita alla quale non si può accedere o uscire fino a quando non si è concluso il gioco!

Ma è veramente laureato? Si ma in Filosofia. Incredibile vero? Altra domanda frequentissima, i premi vinti vengono pagati entro sei mesi dalla conclusione della trasmissione. Adesso conosci veramente tutto del programma condotto da Stefano De Martino ma siamo certi che non immaginavi che il dottore fosse bloccato in una stanza per tutto il gioco!