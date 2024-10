Affari Tuoi, in cosa è laureato il dottore Pasquale Romano: non indovineresti mai

Tutti ormai conoscono il dottore Pasquale Romano di Affari Tuoi, ma in molti continuano a chiedersi in cosa è laureato: la verità

Pasquale Romano di Affari Tuoi è un vero dottore? Il titolo di “dottore”, nel nostro Paese, si usa un po’ troppo vagamente… Anche se formalmente dovrebbe essere associato solo a chi ha conseguito una laurea magistrale, ha completato un dottorato di ricerca o può essere riconosciuto come un professionista (per esempio un medico, un dentista, un avvocato), siamo soliti chiamare “dottore” chiunque, indistintamente, solo per sottolineare un senso di rispetto o reverenza.

Il dottore di Affari Tuoi non è più un personaggio così misterioso: ormai sappiamo bene come si chiama, qual è la sua storia professionale e com’è arrivato a impersonare l’attuale ruolo di negoziatore nel game-show della RAI. In molti, però, continuano a essere curiosi rispetto al vissuto di questo personaggio così importante nell’economia del popolare gioco televisivo condotto da Stefano De Martino.

Per esempio: perché lo chiamano “dottore”? Si tratta di un titolo generico oppure Pasquale Romano è effettivamente laureato in un corso che permette ai suoi interlocutori di utilizzare non a sproposito tale appellativo? In base alle interviste che ha concesso negli anni, sappiamo che Romano è nato a Ottaviano, in Campania, nel 1966, che è cresciuto a Saviano e che da molti anni lavora in tv.

Svelato il mistero del dottore Pasquale Romano di Affari Tuoi: ecco in cosa è laureato

Prima di dedicarsi a questo settore, come autore e poi come “negoziatore” ad Affari Tuoi, il dottore ha tuttavia frequentato per molti anni della sua vita tutt’altro contesto. Per come si comporta con i concorrenti viene il sospetto che si tratti di un commercialista, bravo con i conti, o con un avvocato specializzato in negoziazioni. Oppure c’è chi ha pensato a uno psicologo, per il modo in cui gioca con le attese e le pretese dei concorrenti…

Il dottore Pasquale Romano di Affari Tuoi è laureato in Filosofia con una tesi sulla paradossalità della comunicazione in Emmanuel Levinas, grande filosofo esistenzialista di cultura ebraica. Ha dichiarato di essere stato un allievo di Aldo Masullo, uno dei più importanti docenti di Filosofia alla Federico II di Napoli. Ed è stato anche professore nelle scuole. Il titolo di dottore è dunque appropriato, dato che la Laurea magistrale in Filosofia rende i laureati dei dottori nella materia.

Inoltre Romano ha conseguito anche un dottorato di ricerca in Filosofia Morale. Quindi è doppiamente dottore. Mentre lavorava come professore, Romano ha svolto anche il ruolo di giornalista e ha cominciato a lavorare come autore in RAI. La svolta c’è stata negli anni ’90 quando è passato a Mediaset e ha cominciato a lavorare con Alberto Castagna, che all’epoca era suo cognato. Il presentatore di Stranamore aveva infatti sposato la sorella Maria Concetta Romano, detta Pucci.