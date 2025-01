Aiuta il tuo sistema immunitario con le tisane, ma con i giusti ingredienti: eccoli!

Scopriamo insieme come possiamo veramente dare una mano al nostro sistema immunitario con delle ottime tisane. Questi ingredienti sono perfetti.

Il freddo si è abbattuto in tutta la nostra penisola ed il piccolo influenzale sembra non avere mai fine. Ecco quindi che cerchiamo tutti i modi possibili per aiutare il nostro organismo a superare tutti questi virus che cercano di attaccarci. In commercio ci sono molti integratori ma vuoi mettere una bella e calda tisana, oltre che buonissima?

Scopriamo quali ingredienti fanno al caso nostro. Siamo certi che in questo modo daremo veramente un gran supporto al nostro sistema immunitario. Quindi se scopriamo di quali si tratta.

Tisane che aiutano il sistema immunitario? Assolutamente si, eccole

L’inverno ha bussato alla porta ed è arrivato insieme ad alcuni suoi compagni di avventura, ovvero i malanni di stagione. Malattie come raffreddore, sinusite, tosse e mal di gola sono la quotidianità sia per i più piccoli che per i grandi. Ma come possiamo dare un vero e proprio supporto al nostro organismo?

Ovviamente mangiando tanti alimenti che sono ricchi di vitamine e continuando nel praticare lo sport. Anche le tisane, con i giusti ingredienti sono un vero e propio toccasana. Una tisana calda quando il freddo imperversa fuori è quello che ci serve. Ottima sia la mattina, per colazione, ma anche nel pomeriggio o la sera prima di andare a dormire.

Scegliere in modo accurato gli ingredienti della nostra tisana è fondamentale. Alcuni hanno ottime capacità antinfiammatorie, altri antiossidanti. Ma iniziamo con gli ingredienti. Il primo tra tutti è ovviamente il limone. Una carica di vitamina C pura.E’ perfetto sia per mangiarlo che per berlo dentro ad una tisana.

Se lo uniamo allo zenzero, poi, da il meglio di se. Al suo interno contiene vitamine, flavonoidi e antiossidanti. Se abbiamo il mal di gola mettiamo anche un po’ di miele ed il fastidio sarà un lontano ricordo. Il secondo ingrediente perfetto per le tisane è il tè verde. Amato molto per il suo sapore particolare è perfetto per prevenire l’invecchiamento.

Ricchissimo di proprietà contro i radicali liberi, ma aiuta anche, in pochi lo sanno, a ridurre i livelli di colesterolo LDL e trigliceridi. Passiamo poi allo zenzero, che abbiamo citato anche prima. Il suo colore è inconfondibile ed è giallo. Ha un odore speziato e pungente. Ci aiuta con la digestione, ma anche se soffriamo di flautolenza.

Ottimo anche per le sue capacità antinausea, viene dato anche alle donne in gravidanza. Penultimo ingrediente. L’echinacea. Ha delle incredibili capacità antivirali ed immunostimolanti. E’ un vero e proprio sostegno per il nostro sistema immunitario, specialmente se deve combattere malattie legate al raffreddamento.

Ultima tisana, o meglio ingrediente, è la vitamina C. Lei non deve mai e poi mai mancare per dare la giusta carica al nostro organismo. Aiuta le difese immunitarie e aumenta la produzione di collagene. Ma non solamente ha anche delle incredibili qualità antiossidanti. Adesso che conosci tutti questi ingredienti per le tue tisane che danno una mano al nostro sistema immunitario controlla bene o vai in erboristeria per creare quella perfetta per le tue richieste ed i tuoi gusti.