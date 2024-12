Al Bano annuncia il ritiro: “Basta così, ho chiuso”

Le parole dell’amato cantante di Cellino San Marco stupiscono tutti. Ecco i motivi dell’addio definitivo. Fan senza parole, cosa succederà adesso.

La sua voce è praticamente impossibile non riconoscerla, da moltissimi anni ci lieta con delle canzoni bellissime e sempre perfette per intonazione. I suoi acuti sono storici, come la sua resistenza fisica. La sua vita in campagna molto probabilmente lo ha aiutato. Al Bano, infatti, è instancabile!

Ma che cosa ha dichiarato nelle ultime ore lasciano i suoi ammiratori completamente sotto shock? Scopriamo insieme i motivi del ritiro e cosa si nasconde dietro.

L’annuncio scioccante di Al Bano

Mancano pochi mesi all’inizio del Festival di Sanremo e tutti vogliono partecipare. Di recente, il nuovo presentatore e direttore artistico, ovvero Carlo Conti, ha reso nota la lista dei cantanti che parteciperanno alla kermesse canora. Ovviamente, come capita sempre ci sono degli esclusi che comunicano tutto il loro dispiacere.

Come gli amati Jalisse. Per loro è arrivato il 28esimo no! Ma a stupire sono state le parole di un altro escluso famoso. Parliamo Di Al Bano. Le sue parole ad AsnKronos sono state le seguenti:

“Basta così. Non ci riproverò più. Volevo chiedere la mia carriera Sanremese il prossimo anno”

Il prossimo anno ci saranno tantissimi cantanti molto famosi e visti anche lo scorso anno. Molto probabilmente la scelta é stata fatta per dare una certa continuità con la scorsa edizione condotta da Amadeus. Lui ha vinto praticamente tutti i dati dello share! Quest’anno vedremo in gara nomi come Elodie, Noemi, Irama, i Modà, The Kolors, Giorgia, Francesco Gabbani, Clara

C’è anche un cantante super big. Parliamo di Massimo Ranieri con una canzone scritta da Tiziano Ferro. Al Bano, invece, non è stato scelto tra i Big in gara. Forse non è piaciuta la sua canzone? Il cantante di Cellino però non sembra essere convinto di quello che è accaduto e sul fatto di essere stato scartato.

Ha dichiarato che non dirà nulla, anzi “no comment fino alla morte”. Lui ama moltissimo questa competizione canora tanto che ha continuato dicendo che Amadeus, dopo lo scorso anno dove abbiamo assistito al trio Morandi, Ranieri e Al Bano, dice che gli aveva assicurato un posto per gareggiare.

Si attende, in questo caso, un commento da parte del presentatore ma non è detto che avvenga. Ormai il direttore artistico é un altro e tutte le decisioni sono demandate a lui. E voi cosa ne pensate delle parole di Al Bano? Chiuderà veramente con il Festival oppure il prossimo anno lo vedremo nuovamente? Solamente il tempo ci darà la giusta risposta.