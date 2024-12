Al Bano, dopo la delusione Sanremo torna in TV su Rai 1: dove lo vedremo

Purtroppo lo sappiamo bene che non sarà in gara a Sanremo ma scopriamo insieme dove poter vedere Al Bano e la sua incredibile voce. Prendiamo nota sul calendario!

Lui è un cantante che si trova sulla cresta dell’onda da moltissimi anni. Ha una voce assolutamente inconfondibile, come il suo modo di essere ed il suo amato cappello. Purtroppo non è stata scelta una sua canzone per il prossimo Festival della Canzone di Sanremo ma dove potremmo sentirlo per la gioia del nostro cuore?

Scopriamolo insieme e siamo certi che non ci pentiremo assolutamente di questo. Quindi non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo diritti al sodo, ecco quando e dove vederlo.

Il ritorno in tv di Al Bano, ecco dove e quando

Anche se siamo ancora nel pieno delle festività natalizie ci sono già i palinsesti per quanto riguarda il prossimo anno ed un programma molto atteso con due presentatori d’eccezione sta facendo molto parlare di se. Parliamo di Dalla strada al palco. Un programma dedicato agli artisti di strada al quale viene messa a disposizione una grandissima platea come quella di Rai 1.

Sarà condotto da Nek e Bianca Guaccero e per la prima volta non andrà in onda su Rai2. Ma da quando lo potremmo vedere? Da Venerdì 10 gennaio in prima serata subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Le esibizioni si vociferano che saranno spettacolari e molto interessanti.

Non ci sarà una vera e propria giuria, come nelle precedenti edizioni, ma dei commentatori con dei passati importanti che cambieranno ad ogni appuntamento settimanale. Tra le persone scelta, si vocifera con una quasi certezza, ci possa essere Al Bano. Una sorta di padrino che li aiuterà. Le puntate in totale sono ben cinque e non si conosce ancora il futuro di Al Bano.

Ma almeno siamo certi di poterlo vedere nuovamente sul piccolo schermo con la sua bellissima voce e ci lieterá con qualche esibizione canora. Potrebbe anche essere un ospite fisso ma questo non è ancora stato rivelato. Per il momento possiamo darvi appuntamento a venerdì 10 gennaio su Rai1 con un programma che ha riscosso grande successo nelle edizioni passate e che per il grande salto sulla rete ammiraglia ha fatto dei cambiamenti.

Per il cantante di Cellino San Marco non sarà la stessa cosa del Festival ma diciamo una magra consolazione, se così possiamo dire!