Al via gli interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione a Fondi

Al via l’attività di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione nelle zone urbane, nella rete fognaria e in prossimità delle aree pubbliche del comune di Fondi.

Gli interventi partiranno la prossima settimana e riguarderanno le seguenti zone:

lunedì 3 maggio: aree extraurbane e urbane lato mare + centro storico (prima parte);

martedì 4 maggio: centro storico (seconda parte);

mercoledì 5 maggio: centro storico (terza parte) + aree urbane lato monte

Ad effettuare il servizio sarà la ditta Bromotirrenna che, con regolare gara d’appalto, si è aggiudicata i lavori per tutto il 2021.

In concomitanza con gli interventi di disinfestazione e deblattizzazione si invita la cittadinanza ad osservare alcune accortezze:

tenere chiuse porte, finestre e balconi;

tenere in casa gli animali domestici;

non lasciare indumenti stesi all’aperto;

parcheggiare in modo corretto le automobili al fine di non creare intralcio alla macchina operatrice.

«Al fine di massimizzare l’efficacia delle azioni messe in campo dal Comune nelle aree pubbliche come strade o piazze – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – sarebbe opportuno che anche i privati provvedessero ad effettuare analoghi interventi nelle rispettive proprietà. È quanto ci è stato consigliato dagli esperti per evitare che blatte, insetti e ratti in fuga dalle aree oggetto di disinfestazione finiscano in abitazioni e proprietà private in cui il Comune non può intervenire».

A tal riguardo, si informa la cittadinanza che la società aggiudicatrice ha proposto una particolare scontistica riservata a tutti i residenti nel territorio comunale che desiderino estendere la disinfestazione e la deblattizzazione alle aree private.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la ditta al seguente numero: 0771-511225

Disinfestazione e deblattizzazione: il calendario completo degli interventi in programma nel 2021 a Fondi

Maggio

3, 4 e 5 maggio 2021: derattizzazione e larvicida territorio comunale, derattizzazione e larvicida edifici pubblici;

8 maggio 2021: derattizzazione, deblattizzazione, adulticida e larvicida scuole;

10, 11, 12 maggio 2021: deblattizzazione territorio comunale, deblattizzazione ed adulticida edifici pubblici;

30 e 31 maggio 2021: larvicida ed adulticida territorio comunale, adulticida edifici pubblici.

Giugno

1 giugno 2021: larvicida ed adulticida territorio comunale, adulticida edifici pubblici;

15, 16 e 17 giugno 2021: larvicida, derattizzazione e deblattizzazione territorio comunale;

23 giugno 2021: larvicida, derattizzazione e deblattizzazione edifici pubblici, larvicida, adulticida, derattizzazione e deblattizzazione scuole;

27, 28, 29 giugno 2021: adulticida territorio comunale, adulticida edifici pubblici.

Agosto

17, 18 e 19 agosto 2021: larvicida, deblattizzazione e derattizzazione territorio comunale;

22, 23, 24 agosto 2021: adulticida territorio comunale, adulticida edifici pubblici.

Settembre

3 settembre 2021: adulticida, larvicida, deblattizzazione e derattizzazione scuole, larvicida e derattizzazione edifici pubblici;

Dicembre

15, 16 e 17 dicembre 2021: derattizzazione territorio comunale;

15 dicembre 2021: larvicida e derattizzazione scuole, larvicida e derattizzazione edifici pubblici.

Il calendario degli interventi di derattizzazione

Aree verdi e strade

• 3, 4 e 5 maggio

• 15, 16 e 17 giugno

• 17, 18, 19 agosto

• 15, 16, 17 dicembre

Scuole

• 8 maggio, 23 giugno, 3 settembre e 15 dicembre

Edifici Pubblici

• 3 maggio, 23 giugno, 3 settembre e 15 dicembre