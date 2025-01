Al via il bando di concorso indeterminato per addetti centralino: 1.400€ di stipendio, basta la terza media

Ecco un’opportunità di lavoro davvero interessante: un posto fisso da 1.400 euro per addetti al centralino. Ecco come fare!

Belle notizie per chi cerca un lavoro stabile con requisiti di ingresso relativamente bassi: l’opportunità garantisce 1.400 al mese per addetti al centralino… Un addetto al centralino, all’interno di un’organizzazione o di una società, non è solo chiamato a rispondere alle chiamate in arrivo.

Dev’essere un impiegato capace di rispondere alle domande dell’utenza, di fornire informazioni pertinenti e di smistare le comunicazioni tra gli uffici o i dipartimenti. L’onere è dunque quello di un’ottima capacità di coordinazione e gestione di informazioni, nomi, riferimenti e numeri. Il più delle volte, con la necessità di mantenere un registro delle chiamate in entrata e in uscita.

Spesso, oltre a rispondere al telefono gli addetti al centralino devono anche fornire un primo punto di contatto per i visitatori e devono assicurarsi che tutte le linee telefoniche siano operative. Inoltre capita che siano anche chiamati a dare supporto logistico, svolgendo quindi compiti amministrativi di base come l’invio di email, la gestione della posta in entrata e in uscita e la preparazione di documenti.

Addetti al centralino con contratto a tempo indeterminato: come ottenere il lavoro

Se un lavoro del genere può interessarvi, sarete dunque contenti di sapere che un Comune italiano ha bandito un concorso pubblico proprio per cercare degli addetti al centralino da assumere a tempo indeterminato. Lo stipendio è di tutto rispetto: 1.400 euro. E i requisiti di base sono assai estesi. Non è richiesta alcuna specializzazione.

A bandire il concorso è stato il Comune di Cantù, in provincia di Como. Si ricerca una figura per l’assunzione di un addetto centralino a tempo indeterminato. I requisiti di partenza sono di diploma di scuola secondaria di primo grado (quindi la terza media), la conoscenza base della lingua inglese e la capacità di utilizzare le principali applicazioni informatiche. Nula di troppo specifico: per esempio Word, Excel, Outlook…

L’assunzione di un centralinista è prevista presso l’Area Risorse Umane e Finanziarie. Per poter essere assunti bisogna candidarsi. Come? Presentando la domanda entro il 30 gennaio 2025. Il bando ufficiale è presente nel sito istituzionale del Comune di Cantù, ed è stato pubblicato il 31 dicembre 2024. Viene presentato come concorso pubblico per esami. In palio un posto a tempo pieno e indeterminato da centralinista con riserva agli appartenenti alle categorie protette.