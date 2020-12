Al via l’iniziativa “un libro sotto l’albero”, il salotto letterario della Pro Loco città di Formia

Dopo il grande successo riscosso a partire dal periodo di marzo, in piena pandemia, tornano in veste natalizia gli incontri con l’autore a cura della Pro Loco città di Formia.

Prende il via, infatti, in questi giorni, l’iniziativa “UN LIBRO SOTTO L’ALBERO”, il salotto letterario della Pro Loco città di Formia, condotto da Rossana Parente.

Gli appuntamenti, per l’esattezza cinque, si svolgeranno presso la splendida location, dall’atmosfera natalizia, di Orlandi Casa nell’Orlandi shopping Center di Formia, verrano trasmessi in diretta sulla pagina facebook della pro Loco e rappresentano l’occasione per conoscere e dare voce ad alcuni scrittori del panorama locale, approfondire con loro le tematiche toccate dai loro scritti ma anche conoscere curiosità e retroscena legati ai libri e ai personaggi delle loro storie.

Si parte mercoledì 23 dicembre con una madrina di eccezione la dottoressa Antonella Prenner e a seguire ci saranno il professore ed artista Tito Rossini con la professoressa Antonia Spinosa, Cosimo Pintore, Pietro Zangrillo, il mister Davide Staiano.

“La manifestazione – ci tengono a precisare dal direttivo Pro Loco – vuole essere un’ulteriore occasione per dimostrare l’impegno della Pro Loco città di Formia nel contribuire a far si che la città di Formia sia un luogo ricco d’iniziative, in un’ottica miglioramento della qualità della vita e dei rapporti personali. Inoltre vuole in questo modo tornare ad evidenziare l’importanza del libro, dell’ autore e della lettura quale ricchezza culturale e sociale dell’Umanità”