Alessandro Cattelan, in pochi sanno che è stato un calciatore: ha giocato anche in Champions League!

Tutto quello che non sai sulla spalla di Carlo Conti per quanto riguarda il prossimo Festival di Sanremo. Scopriamo qualcosa di incredibile! Nessuno si aspettava questo talento.

Questa sera possiamo vedere Sanremo Giovani-Sará Sanremo, ovvero la nuova edizione per quanto riguarda Sanremo Giovani. Al suo fianco, molto probabilmente troveremo anche una piccola incursione di Carlo Conti. Ma che cosa sappiamo su Alessandro Cattelan e della sua vita?

Molti non sanno che prima di entrare nel mondo della radio e della televisione aveva intrapreso una carriera molto diversa. Scopriamo tutti i segreti che lo riguardano, sbirciando a fondo nella sua vita! Potremmo rimanere davvero molto stupiti.

La carriera calcistica lascia sbalorditi tutti

Come prima cosa dichiamo che Alessandro è nato e cresciuto a Tortona, in provincia di Alessandra. Ha iniziato la sua carriera nel 1987 come giurato nella 30a edizione dello Zecchino D’oro, nel 2001 ha condotto il primo programma musicale e nel 2003 è arrivato su Italia1 con il programma Ziggie, insieme a pupazzo e a Ellen Hidding.

L’anno successivo approda su MTV Italia e ci resta fino al 2006. In tantissimi programmi è stato affiancato da Giorgia Surina. Lo stesso anno collabora anche con Le Iene su Italia1. Dal 2009 entra nel cast di Simona Ventura con il suo programma Quelli che il calcio e…. in onda su Rai2.

Nel 2011 lo vediamo alla conduzione di X Factor su Sky, dove ha un enorme successo. Iniziano poi le collaborazioni anche con la Rai. Ma passiamo alla carriera calcistica che nessuno conosce. Il suo ruolo era quello di difensore centrale. Nel 1995 è un tesserato nella sezione Allievi della squafra Derthona, della sua città. Nel 1998 disputa anche alcune partire in Serie D.

Ci sono alcuni alti e bassi, cambiando anche squadre fino al 14 giugno 2018 dove scende in campo con il club di San Marino La Fiorita e disputa i preliminare di Champions League contro il Lincoln Red Imps entrando in campo nel minuto finale della partita che vede la squadra sconfitta per 0 a 2!

Per quanto riguarda la sua vita privata è spostato dal 2014 con la modella svizzera si origini brasiliane e tedesche, Ludovica Sauer e la coppia ha due figlie, Nina nata nel 2012 e Olivia nata nel 2016. Adesso che conosci anche questo dettaglio particolare su Alessandro Cattelan non ti resta che goderti lo spettacolo scoprendo le nuove proposte per il prossimo Festival della canzone italiana.

Siamo certi che se non lo hai mai visto al timone di un programma ti innamorerai del suo modo di fare sempre spigliato e diretto ma rimanendo sempre educato e rispettoso.