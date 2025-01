Alessia Marcuzzi rivela dettagli inediti su lavoro e vita privata: “Perché ho lasciato Mediaset e con chi sto ora”

Ha parlato di nuovo, in una recente intervista, della sua scelta di lasciare Mediaset e della sua vita privata: la conduttrice ha svelato dettagli inediti. Alessia Marcuzzi è tornata sul piccolo schermo, con il programma Red Carpet -Vip al tappeto, disponibile dal 9 gennaio 2025 su Prime Video. Questa è una nuova avventura per la conduttrice che, negli ultimi anni, ha deciso di dedicarsi a progetti più affini con la sua personalità. Nel 2021 ha infatti lasciato Mediaset, annunciando il suo addio con un comunicato pubblicato sui social, spiegando di non riuscire più a vedersi nei programmi che le venivano proposti.

“Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti. È per questo motivo- non vi nascondo con grande sofferenza- che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto“, aveva scritto. La conduttrice, a distanza di qualche anno, è tornata a parlare della questione e ha spiegato nel dettaglio le sue ragioni. Alessia Marcuzzi parla del suo addio a Mediaset e della sua vita privata: ecco la sua verità Nel 2021 Alessia Marcuzzi ha annunciato, con un comunicato condiviso sui suoi canali social, di aver deciso di lasciare Mediaset. Successivamente è entrata a far parte della Rai, dove su Rai Due ha ideato e condotto il programma Boomerissima. A distanza di qualche anno, in una recente intervista rilasciata al Corriere della sera, è tornata a parlare dell’addio all’azienda di Pier Silvio Berlusconi, riportando le sue motivazioni.

Ha svelato che con Mediaset non c'è stato nessuno strappo, ma sentiva che era arrivato il momento di fare una scelta: "Volevo concedermi la possibilità di condurre programmi che mi piacciono…". Alessia ha sentito il bisogno di scegliere dei programmi diversi e di non restare legata, per sempre, ai reality che ha condotto per molte stagioni: "Dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che canale 5 non aveva in mente per me".

Aveva voglia di progetti più affini a quella che è diventata oggi e per questo ha deciso di allontanarsi da Mediaset. La conduttrice ha parlato anche della sua vita privata e ha rivelato di essere single. Per quanto riguarda la sua ‘famiglia allargata’- è madre di Tommaso, figlio avuto da Simone Inzaghi, e di Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti- ha spiegato che si impegna per mantenere un clima sereno: “Mi impegno tanto per mantenere unita questa famiglia allargata così bella”.