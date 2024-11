Alimento base della cucina trasformato in un trucco per la salute: come ottenere benefici dall’aceto di mele

L’aceto di mele è un ingrediente molto usato in cucina, che vanta anche una serie di effetti benefici per la nostra salute. Ecco come utilizzarlo.

Questo tipo di aceto è un alimento ricco di benefici per la salute. Oltre a poter essere usato per condire le pietanze ed insaporire i piatti con il suo aroma molto particolare, è anche perfetto da impiegare in casa in tantissimi modi diversi.

Si ottiene unendo insieme mele, zucchero e lievito che, fermentando, danno vita a questa tipologia di aceto. Questo perché nell’arco di qualche settimana, il lievito digerirà lo zucchero per produrre alcol. Dopodiché, i batteri naturali trasformeranno l’alcol in acido acetico, da cui derivano l’odore e il sapore pungenti dell’aceto di mele. Ma come possiamo trarre beneficio da questo incredibile prodotto?

Aceto di mele: quali sono i suoi benefici per la salute, anche fuori dalla cucina

E’ un prodotto estremamente benefico per la nostra salute ma non bisogna esagerare con le dosi, altrimenti si rischia di andare incontro a possibili effetti collaterali come ipokaliemia, interferenze con diuretici, insulina e farmaci, nausea, vomito, indebolimento allo smalto dentale, ustioni o ulcere esofagee. Gli esperti consigliano di assumere massimo un cucchiaino o un cucchiaio diluito in 200 grammi circa di acqua calda prima dei pasti.

Fin dall’antichità era usato non solo per cucinare, ma anche per la conservazione dei cibi, per fare la salamoia, come aroma e come medicinale. Non a caso, l’aceto di mele vanta una serie di proprietà antimicrobiche e antiossidanti. Ancora oggi, infatti, non è impiegato solo in cucina, ma può essere anche utilizzato per scopri diversi, tra cui fare le pulizie. Ma non è tutto, perché avendo proprietà benefiche per l’organismo, l’aceto di mele può rivelarsi di grande aiuto per:

tenere sotto controllo i livelli di glicemia nel sangue e il diabete: alcuni studi hanno dimostrato che l’aceto di mele può migliorare la risposta insulinica e abbassare i livelli di zucchero nel sangue dopo i pasti;

migliorare i livelli di colesterolo: insieme ad una dieta equilibrata può contribuire a ridurre il colesterolo totale e i trigliceridi, aumentando i livelli di colesterolo "buono". Di conseguenza si riduce il rischio di una possibile comparsa di malattie cardiache;

eliminare i batteri nocivi: può distruggere microbi come stafilococco, candida, Escherichia coli e norovirus;

tenere sotto controllo il peso: ha un elevato potere saziante. Pertanto, se assunto prima o durante i pasti, può aiutare a perdere peso e a ridurre il grasso corporeo.

Ancora, l’aceto di mele si può usare per svolgere trattamenti di bellezza, trattare la forfora, detergere protesi dentarie e fare risciacqui. Un vero toccasana!