Alla guida ubriaco, senza patente e senza assicurazione: denunciato

In data 13 maggio c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un cittadino indiano classe 97, residente in San Felice Circeo (LT), poiché, nel corso di un controllo effettuato nella notte del 12 maggio c.a., è stato colto alla guida dell’autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche, come accertato con etilometro con un tasso alcolemico pari a 3,95 g/l, senza aver mai conseguito la patente di guida e con il veicolo che era sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria.